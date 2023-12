Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Ein bisschen Schwung kann sie noch gebrauchen, die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis. 16.895 Euro haben die RNZ-Leser aus dem Kreis bislang für bedürftige Menschen aus der Region gespendet.

Einen kleinen Anstoß zum Spenden liefern jedes Jahr die Überweisungsträger, die der RNZ Mosbach und Nordbadische Nachrichten an den vier Adventssamstagen beiliegen. Wie jedes Jahr hat die Sparkasse Neckartal-Odenwald diese Überweisungsträger auch in diesem Jahr wieder gespendet. Am Dienstag erfolgte die offizielle Übergabe an den Mosbacher Redaktionsleiter Heiko Schattauer – ganz passend in unmittelbarer Nähe des frisch geschmückten Weihnachtsbaums in der Kundenhalle der Sparkasse in Mosbach. Den haben dieses Mal die Kinder des Kindergartens Bergfeld verschönert.

Mit der RNZ-Weihnachtsaktion wird Bedürftigen aus der Region geholfen – und zwar nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über. Dass das Geld zu 100 Prozent bei den Menschen, die es brauchen, ankommt, dafür sorgen die Kreisverbände von Caritas und Diakonischem Werk sowie der Fachbereich Soziales des Landratsamtes im Neckar-Odenwald-Kreis. Sie geben das Geld an Menschen weiter, die unverschuldet in Not geraten sind, die gerade so viel verdienen, dass sie durchs offizielle Hilfsraster fallen.

Bei den Überweisungsträgern hört die Unterstützung der Sparkasse allerdings nicht auf: Schon seit mehr als zehn Jahren rundet sie das Spendenergebnis der Leserinnen und Leser auf. Auch in diesem Jahr sagte Sparkassendirektor Michael Krähmer wieder zehn Prozent Aufstockungsrate zu – je mehr die RNZ-Leser also spenden, desto mehr legt die Sparkasse Neckartal-Odenwald am Ende noch oben drauf. "Es ist gut, zu wissen, so verlässliche Partner für die gute Sache zu haben. Vielen Dank für die Unterstützung", sagte Heiko Schattauer noch. Und dieses Dankeschön gilt nicht nur für den zusätzlichen Schwung aus der Sparkasse...