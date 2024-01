Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Ein Ausfall von Internet und Telefonie sorgt im Jahr 2024 dafür, dass der Kunde sich nicht nur von der Welt abgeschnitten fühlt, sondern es in unserer digitalen Zeit auch ist. Ein BBV-Kunde aus Oberneudorf war aufgrund eines Schadens am Glasfaserkabel, der durch eine Baufirma verursacht worden war, über zwei Wochen lang offline und wandte sich aufgrund der langen Dauer bis zur Behebung des Problems durch die BBV an die RNZ.

Wir haben bei der BBV nachgefragt, wohin sich Kunden grundsätzlich wenden können, wenn es zu Störungen beziehungsweise Problemen kommen sollte. Wie Pressesprecher Olaf Urban-Rühmeier erläuterte, ist die Störungsannahme nach Ausbauregionen wie zum Beispiel dem Neckar-Odenwald-Kreis gegliedert: Alle Kontaktdaten finden Kunden auf der Toni-Seite für das jeweilige Ausbaugebiet: für den Neckar-Odenwald-Kreis hier.

"Die Kunden finden dort die Telefonnummern auch für Störungen und technische Fragen sowie die entsprechende E-Mail-Adresse, in diesem Fall info-nok@wir-sind-toni.de", informiert Urban-Rühmeier. Telefonisch können Störungen unter der Nummer 06261/8671367 gemeldet werden.

Die Informationen über Störungen würden hausintern weitergeleitet. Ziel sei es, Störungen innerhalb von drei Tagen zu beheben. Darüber hinaus gibt es eine spezielle E-Mail-Adresse für Bauschäden, Probleme an Baustellen oder anderweitige Fragen. Sie lautet beschwerdemanagement@wir-sind-toni.de. "Diese E-Mail-Adresse kommunizieren wir in der Regel beim Beginn von Bauarbeiten, damit eine Anlaufadresse bekannt ist", so der BBV-Sprecher.