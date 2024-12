Der vierte Advent bringt gute Zahlen – das Spendenbarometer der RNZ-Weihnachtsaktion für die Region steigt weiter ordentlich an (siehe Tannenbaumgrafik). Auch dank großzügiger und treuer Unterstützer wie dem Rotary-Club Neckar-Odenwald-Kreis, für den Steffen Leiblein (rechtes Bild, l.), Christian Mittelhammer (2.v.l.) und Christof Leutz (rechts) kurz vor den besinnlichen Tagen eine stattliche Spende an die RNZ-Redaktion in Mosbach übergaben. Foto: S. Kern