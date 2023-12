Von Andreas Hanel

Neckar-Odenwald-Kreis. Nur noch drei statt fünf Millionen Euro Defizit – dank einer "unverhofften Entlastung" Anfang November in Form von Sonderzahlungen beenden die Neckar-Odenwald-Kliniken das Jahr in einer "überraschenderweise relativ positiven Situation", wie Landrat Dr. Achim Brötel in der Kreistagssitzung am Montag im Merchinger Schloss verkündete.