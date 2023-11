Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) "Wir sind gespannt, auf welche Resonanz das Angebot stoßen wird", sagte Landrat Dr. Achim Brötel bei der Vorstellung der elektronischen Mitfahrplattform MiFAZ. Ab 1. Januar 2024 können Berufspendler über diese Pendler-App Mitfahrgelegenheiten oder Mitfahrer suchen, was nicht nur finanzielle Vorteile mit sich bringen, sondern auch die Umwelt schonen soll. Die Kreisverwaltung hatte sich auf Antrag der Freien Wähler auf die Suche nach einem passenden Anbieter gemacht und sich am Ende für die Mitfahrzentrale "MiFaZ" entschieden.

Die App sei einfach und benutzerfreundlich zu bedienen und ermögliche auch eine Einbindung der Städte und Gemeinden. Als kleine Besonderheit können auf der durch MiFAZ generierten Karte zudem besonders wichtige Örtlichkeiten und Punkte gezielt dargestellt werden. Die im Antrag explizit genannte "Mitfahrbank" könne so also tatsächlich für jeden Nutzer sichtbar in das System integriert werden. MiFAZ sei zudem mit den gängigen ÖPNV-Plattformen verknüpft, weist also beim Erkennen einer parallelen ÖPNV-Verbindung auch auf diese hin. Die Kosten seien überschaubar, betonte Landrat Brötel auf Nachfrage von Kreisrat Barwig.