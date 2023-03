Neckar-Odenwald-Kreis. (rul) Der Naturpark Neckartal-Odenwald ist für Naturliebhaber und Wanderer eine beliebte Region und einer der größten Naturparks in Baden-Württemberg. Einige seiner vielen besonderen Ausflugsziele, Wanderwege und Touren hat ein Aufnahmeteam des SWR-Fernsehens jetzt in einem Film für die Sendereihe "Expedition in die Heimat" festgehalten.

Moderatorin Annette Krause wandelt mit dem Mosbacher Luftbildarchäologen Rudolf Landauer auf den Spuren der Römer den Odenwald-Limes und interessante Römerpfade entlang. Beide treffen auch den Römer Verenus und erkunden Kultstätten am Odenwald-Limes sowie ein Römerbad.

Anette Kraus besucht auch die versteckt gelegenen Trekking-Camps des Naturparks und ist unterwegs auf dem schönsten und längsten Wanderweg der Region, dem Neckarsteig. Dort trifft sie Ironman-Gewinner Timo Bracht, der diesen Weg mitentwickelt hat. Zwei Bloggerinnen stellen auf einem ganz besonderen Wanderweg die Sehenswürdigkeiten ihres Heimatortes Neidenstein vor. Absolut außergewöhnlich ist die Begegnung mit dem "Cowboy vom Odenwald": Leon Scholl kümmert sich mit seinen Kuhhunden um eine Herde schottischer Hochlandrinder.

Info: Der Film läuft am Freitag um 20.15 Uhr in der Reihe "Expedition in die Heimat" im SWR-Fernsehen.