Neckar-Odenwald-Kreis. (zg/stk) Beim Neckarhochwasser vor zwei Wochen kam die Region noch relativ glimpflich davon. Mit einem Spitzenpegel von bis zu 7,76 Meter hinterließ der Fluss aber natürlich trotzdem Spuren in zahlreichen Kellern, Garagen und Einfahrten sowie auf Straßen und Wegen. Er hinterließ aber auch ganz andere Spuren, denn auf den Feldern und Wiesen links und rechts des Neckars bildete sich eine regelrechte Seenlandschaft.

Wegen der starken Strömung des Hochwassers hatten sich die Fische aus dem Neckar dorthin zurückgezogen. Ein Schutz, der für die Fische zur fatalen Falle wurde, als der Pegel des Neckars wieder schnell fiel und die riesigen Wasserflächen vom Fluss abschnitt, wie Joachim Schneider erklärt. Er ist Vorsitzender der Fischhegegemeinschaft badisch-hessisches Neckartal – und deren Einsatz war dann wirklich gefragt. "Aufgrund des sonnig-warmen Wetters stiegen die Wassertemperaturen in den oft flachen Seen an und ließen den Sauerstoff schnell knapp werden. In kleineren Wasseransammlungen versickerte das Wasser gar nahezu vollständig und damit das für die eingeschlossenen Fische lebenswichtige Wasser", so Schneider.

Um möglichst viele der eingeschlossenen Fische zu retten, war also schnelles Handeln das Gebot der Stunde. Und das gelang den Anglerinnen und Anglern am Neckar in einem ehrenamtlichen Kraftakt "eindrucksvoll", wie Schneider befindet. Die Angelvereine Neckarsteinach, Hirschhorn, Pleutersbach, Eberbach, Rockenau, Zwingenberg, Neckargerach, Mosbach und Diedesheim mit insgesamt rund 1100 Mitgliedern gehören zur Fischhegegemeinschaft, und dass sie seit vielen Jahren so organisiert sind, kam ihnen jetzt zugute.

Rechts der Neckar, links der See (großes Bild). Die Anglerinnen und Angler der Region waren weit über 1000 Stunden im Einsatz, um die vom Fluss abgeschnittenen Fische zu retten (kleine Bilder). Trotzdem seien unzählige Tiere gestorben. Foto: Joachim Schneider

Uwe Schmitt, Vorstand für Gewässermanagement, organisierte auf die Schnelle die Fischrettungsmaßnahmen, die ihre Schwerpunkte in den Bereichen Mosbach/Obrigheim, Rockenau und Neckarsteinach hatten. Mehr als eine Woche lang waren rund 120 Helferinnen und Helfer im Dauereinsatz. Spontan schlossen sich viele weitere Helfer der Rettungsaktion an, von der sie über die sozialen Medien erfahren hatten. Um die riesigen Wasserflächen überhaupt überblicken und die dringendsten Einsatzgebiete lokalisieren zu können, wurden Drohnen eingesetzt.

Doch ganz so einfach, wie es zunächst schien, war die Hilfe dann doch nicht zu leisten. "Die enormen Gewässerflächen ließen sich nicht mit den langen Zugnetzen abfischen, die die Angler organisiert hatten", berichtet Joachim Schneider. Gras und Getreide standen bereits hüfthoch auf den Feldern und Wiesen, als der Neckar über die Ufer trat und sie überflutete. In den dichten Grasteppichen steckten nun die Fische fest, und die Zugnetze glitten darüber hinweg. Auch der Versuch der Helferinnen und Helfer, in langen Menschenketten, Schulter an Schulter in brusthohen Wathosen und mit Handkeschern die Fische zu retten, war nicht nur äußerst schweißtreibend, sondern leider auch nur von mäßigem Erfolg gekrönt.

Retter in der Not war – einmal mehr – das Technische Hilfswerk (THW). Dessen "Fachgruppe Wasserschaden" aus Eberbach setzte noch in der Nacht Hochleistungspumpen ein und pumpte rund fünf Millionen Liter Wasser aus den Senken ab. Doch all diese Maßnahmen haben sich gelohnt: "Durch den gemeinsamen Kraftakt konnten unzählige Fische gerettet werden. Darunter viele Karpfen, die bereits bis zu 30 Jahre auf ihrem bemoosten Rücken hatten und daher wertvolle Bestands- und Laichfische sind", so Schneider. Leider seien aber auch sehr viele tote Fische zu beklagen. Wie viele es am Ende waren und welche Folgen das für den Bestand einzelner Arten im Neckar hat, sei noch nicht abzuschätzen. "Insbesondere die kleinen Jungfische waren aus dem dichten Grasteppich kaum zu retten." Es stehe nun zu befürchten, dass vom diesjährigen Nachwuchsjahrgang nur ein geringer Teil das Hochwassers überlebt hat. "Ob und wie das mit Besatzmaßnahmen ausgeglichen werden kann, wird die Fischhegegemeinschaft als Nächstes beschäftigen", so der Fachmann.

Beeindruckt zeigen sich die Verantwortlichen vom ehrenamtlichen Engagement zur Rettung der Fische. Weit über 1000 Stunden waren die Helferinnen und Helfer im Einsatz, und der ein und andere nahm sogar Urlaub, um zu helfen. Einen tollen Beitrag leistete auch die Bäckerei Englert aus Neckarzimmern, die die Helfer kostenlos verpflegte.