Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Der vom Landkreis gestellte Antrag für den Aufbau und dauerhaften Betrieb eines Energiemanagementsystems ist positiv beschieden worden. Das teilte die Bundestagsabgeordnete Nina Warken Landrat Dr. Achim Brötel mit. Den großen Herausforderungen des Klimaschutzes könne man nur gemeinsam begegnen. "Darum ist es wichtig", so Warken, "dass wir als Bund unseren Kommunen unterstützend zur Seite stehen. Daher freut es mich sehr, die gute Nachricht über satte 310.226 Euro Förderung für den Kreis überbringen zu können."

Der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium, Stefan Wenzel, hatte die Abgeordnete bereits vor Versendung des offiziellen Bescheids darüber informiert, sodass die CDU-Politikerin die gute Nachrichte über die Mittel aus der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) frühzeitig überbringen durfte. Mit der NKI fördert und unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz seit 2008 Klimaschutzprojekte in ganz Deutschland. Sie leistet so einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele. "Es ist richtig und wichtig, dass die Ampel an so bewährten Initiativen festhält und sie nicht aus parteipolitischen Gründen streicht", meint Warken.

"Der Neckar-Odenwald-Kreis hat derzeit einen Liegenschaftsbestand von über 70 energetisch bedeutsamen Gebäuden mit einer zu beheizenden Grundfläche von knapp 100.000 Quadratmetern", erläutert Brötel. Vor diesem Hintergrund sei es schon ein Gebot der Wirtschaftlichkeit, den Energieverbrauch dieser Liegenschaften permanent zu kontrollieren. "Unnötige Energieverbräuche sind genauso aber auch unter dem Gesichtspunkt unserer Mitverantwortung für den Klimaschutz konsequent zu vermeiden", zeigt sich der Landrat zufrieden über den Zuschussbescheid des Bundes, denn nun könne endlich das institutionalisierte Energiemanagement im Landkreis erfolgreich auf den Weg gebracht werden.

Bislang habe es im Landkreis Energieeinsparcontracting-Verträge für die Verwaltungsgebäude und die Kreisschulen gegeben. Diese sind inzwischen allerdings ausgelaufen. Es sei deshalb dringend erforderlich, durch systematische Erfassung und Steuerung des Strom-, Wärme- und Wasserverbrauchs eine Reduzierung der Energie- und Ressourcenverbräuche mit direkten Auswirkungen auf die damit verbundenen Kosten und die schädlichen Umwelteinwirkungen zu erreichen, so der Landrat. Um beim Klimaschutz erfolgreich zu sein, brauche es Mitwirkende in allen Bereichen: Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und kommunale Unternehmen, Akteurinnen und Akteure aus Gesellschaft und Wirtschaft. Genau hier setze die NKI mit ihrem vielfältigen Förderangebot an.

Info: www.klimaschutz.de