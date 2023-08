Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/stk) Noch bis zum kommenden Sonntag heißt es wieder: Augen auf und zählen, was sechs Beine hat. Der Nabu blickt im Insektensommer 2023 auf besondere Arten wie die Blaugrüne Mosaikjungfer oder den Schwalbenschwanz. Auch wer im Urlaub ist, könne an der Zählaktion teilnehmen, heißt es auf der Webseite des Nabu.

Abkühlung brauchen übrigens auch Insekten: Die Blaugrüne Mosaikjungfer lebt und jagt zum Beispiel an langsam fließenden oder stehenden Gewässern. Sie ist eine der Kernarten in der zweiten Zählperiode des Insektensommers. Mit dem Blick auf diese Kernarten wird die große Insektenvielfalt etwas überschaubarer. Neben der Mosaikjungfer und dem Schwalbenschwanz befinden sich auf der Nabu-Zählhilfe übrigens noch Kleiner Fuchs, Ackerhummel, Holzbiene, Siebenpunkt-Marienkäfer, Grünes Heupferd und die Streifenwanze.

Ziel der Aktion: Die Artenkenntnis fördern und dabei die Begeisterung für die Sechsbeiner wecken. "Insekten bestäuben unsere Nutzpflanzen, sind Nahrungsquelle für andere Tiere und sorgen nicht zuletzt für eine bessere Bodenqualität", erklärt Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller und betont, wie wichtig es ist, sich für ihren Schutz einzusetzen.

Das Wetter war zuletzt allerdings gerade für die Insekten nicht gerade einladend. "Wenn ich aus dem Fenster schaue, sind ein paar Hornissen unterwegs, auf der Suche nach Beutetieren, die hier sonst meine Trauben umschwirren", erzählt Peter Baust, Vorsitzender des Nabu in Mosbach. Ansonsten ist gerade nicht viel los. "Kein Insektenwetter", so Bausts Fazit. Die Zählaktion läuft ja aber noch ein paar Tage, und die Temperaturen sollen jetzt auch wieder klettern.

Damit man Insekten im eigenen Garten beobachten kann, brauchen sie aber auch Nahrungsquellen. Bausts Tipp: "Wer den Insekten etwas Gutes tun möchte, sollte die ein oder andere wilde Ecke im Garten zulassen, alte Blütenstände nicht abschneiden." Ein paar Tage ist auch noch Zeit, für die Insekten nektarreiche Blumen zu pflanzen.

Nach Untersuchungen in Nordrhein-Westfalen ist die Biomasse der Fluginsekten seit 1989 mancherorts um bis zu 80 Prozent zurückgegangen. Nicht nur die Zahl der Arten, sondern auch die der Individuen ist in einem dramatischen Sinkflug. Um Insekten zu helfen, könne man im eigenen Garten Großes bewirken, heißt es in der Pressemitteilung des Nabu. "Weniger ist mehr: Weniger mähen, weniger Unkraut jäten, einfach mal etwas stehen oder liegen lassen", erklärt Nabu-Insektenexpertin Laura Breitkreuz. In so einem Refugium lassen sich die Sechsbeiner auch leichter beobachten und zählen.

Der optimale Tag, um viele Insekten zu sehen, ist sonnig, warm, trocken und windstill. Alles, was es dann noch braucht, ist ein ruhiger Platz und eine Stunde Zeit. Es empfiehlt sich auch, eine Lupe zur Hand zu haben, um die Tiere einfacher bestimmen zu können. In einem Radius von ca. zehn Metern werden dann alle Insekten erfasst und schließlich online gemeldet.