Von S. Kern und A. Frei

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist die größte Spendenaktion von Kindern für Kinder – und so viel mehr: Seit Dienstag sind in der Region wieder die Sternsinger unterwegs, bringen den Segen an und in die Häuser und sammeln Geld für einen guten Zweck. Dieses Jahr gehen die Spendengelder an Projekte im Amazonasgebiet. "Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit" lautet der Titel der aktuellen Kampagne. Im Fokus stehen die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur.

Ein Thema, für das man die Kinder leicht habe begeistern könne, für das sie sehr viel sensibler seien als die Erwachsenen, ist Alexandra van Damme überzeugt. Sie organisiert die Sternsinger-Aktion nun schon seit ein paar Jahren in Obrigheim. Hier ziehen die Sternsinger am Mittwoch und Donnerstag um die Häuser. "Wir haben dieses Jahr wahnsinnig viele Sternsinger, viele kleine, aber auch einige erfahrene", erzählt van Damme.

So viele Sternsinger sind es, dass die eigenen Kronen und Gewänder knapp geworden sind – Amtshilfe gab es glücklicherweise aus Mosbach, wo man sich ein bisschen Ausstattung ausleihen durfte. Inhaltlich will man beim Bewährten bleiben: Ein Spruch und je nach Gruppe auch ein paar Lieder erwarten die Menschen.

Besonders freut sich van Damme, wenn sie die Kinder nach ihren Gründen für die Teilnahme befragt: "Natürlich sagen dann einige, dass es wegen der Süßigkeiten ist. Aber viele sagen auch: Weil sie anderen helfen wollen." Mittlerweile werde auch eine Box aufgestellt – und viele Sternsinger spenden hier einen Teil ihrer Süßigkeiten an die Tafel in Mosbach.

Neu wird in diesem Jahr der Gottesdienst sein, er wird nun vom Ökumene-Team als Familiengottesdienst gestaltet. "Das ist toll, denn wir sind schon lange kein reiner katholischer Haufen mehr: Kinder setzen sich für Kinder ein, egal welcher Glaubensrichtung", meint die Lehrerin.

In Waldbrunn geht es für die Sternsinger heute Nachmittag erst einmal zum Vorbereitungsnachmittag, ab morgen dann raus auf die Straßen. Wie viele dabei sein werden, wusste Gregor Kalla, Gemeindereferent bei der Seelsorgeeinheit Neckartal – Hoher Odenwald, am Dienstagmittag noch nicht. "Die Kinder freuen sich natürlich primär auf die vielen Süßigkeiten. Sie verstehen aber auch sehr gut den Sinn dieser Aktion: andere Kinder zu unterstützen, den Menschen den Segen zu bringen", erklärt Kalla.

Auch im Hohen Odenwald versucht man – wie in Obrigheim – jedes Haus anzusteuern. "Im vorigen Jahr haben wir es bis auf wenige Häuser geschafft. Ob wir das dieses Jahr schaffen, weiß ich nicht." Kalla hofft wie van Damme auf einigermaßen trockenes Wetter, ansonsten gibt es Motivation durch heißen Kakao und warmes Mittagessen. "Und wenn das Wetter schlecht ist, sind die Kinder hinterher umso stolzer, dass sie es geschafft haben." Und für den Rest, das ist dem Gemeindereferent wichtig zu erwähnen, sorge ein "unglaublich tolles Team" im Hintergrund.

Zum Auftakt der Sternsingeraktion kam auch eine Gruppe von St. Cäcilia zur Rhein-Neckar-Zeitung und überbrachte der Redaktion und der Geschäftsstelle den Segen. Trotz Regen war die fünfköpfige Gruppe mit Sonja Altherr unterwegs. "Das Wetter könnte besser sein, aber es ist nicht kalt", meinte der zwölfjährige Fritz Seeber. Er war nicht zum ersten Mal dabei und auch für die elfjährige Marie Altherr ist die Aktion bereits Tradition. Schon im Kinderwagen ist sie mit von der Partie gewesen. "Ich möchte Kindern helfen, denen es nicht so gut geht", erklärte Marie ihre Motivation: "Ich will etwas zurückgeben."

Für Erstklässlerin Lina war es eine Premiere, das Lied der Sternsinger konnte sie aber schon kräftig mitsingen. "Wir freuen uns immer über Nachwuchs", betonte Sonja Altherr. "Bei uns sind alle Kinder willkommen, egal welcher Konfession sie angehören." Und bevor es für die Gruppe weiter ging, durften sie noch für eine Passantin singen, die das Projekt mit einer Spende unterstützte.

Drei Tage lang werden die Sternsinger von St. Cäcilia in der Innenstadt unterwegs sein, Wind und Wetter trotzen. "Das ist ein großes Gebiet", erklärte Altherr. Umso besser, dass gestern Abend dann eine warme Gemüsesuppe auf die Sternsinger im Gemeindesaal wartete.