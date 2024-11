Neckar-Odenwald-Kreis. (ankf) Gewalt an Frauen, Femizide, Sexualstraftaten, häusliche Gewalt – das Dunkelfeld dieser Taten ist vermutlich viel höher. Ein Blick in die Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Heilbronn zeigt, dass die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums (Stadt- und Landkreis Heilbronn, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis) 2023 um 12,6 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet ein Plus von 95 und damit auf insgesamt 848 Fälle im Jahr 2023. Im Neckar-Odenwald-Kreis stieg die Zahl von 132 auf 153 Fälle an.

Auch die Anzahl der Taten von Partnergewalt steigt seit fünf Jahren kontinuierlich. "Im 5-Jahres-Vergleich kann ein Anstieg um +616 Fälle um +71,5 Prozent festgestellt werden", heißt es im Bericht. Über 82 Prozent der Opfer sind weiblich. Für den Neckar-Odenwald wurden 2022 insgesamt 153 Fälle und ein Jahr später 253 Fälle gemeldet. Im Jahr 2019 lag diese Zahl noch bei 131.

"Ob die hohen Zuwächse eine tatsächliche Zunahme der Fälle abbilden oder ob eine verstärkte Sensibilisierung des Umfelds und eine damit verbundene höhere Anzeigebereitschaft ursächlich sind, kann nicht abschließend festgestellt werden", heißt es im Bericht. Und: "Sicher kann aber in diesem Bereich von einem hohen Dunkelfeld ausgegangen werden."

Das bestätigt auch das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises auf Anfrage der RNZ. Zudem heißt es dort: "Von häuslicher Gewalt betroffen sind Frauen in ländlichen und städtischen Regionen gleichermaßen, ebenso gibt es häusliche Gewalt in allen gesellschaftlichen Schichten."

Doch der Kreis hat Maßnahmen zur Unterstützung von Frauen eingeführt, ein System an Notrufnummern etabliert, über die betroffene Frauen Hilfe bekommen können. Das Frauen- und Kinderschutzhaus wurde 1994 gegründet. Schutz finden hier Frauen, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind. Das Frauen- und Kinderschutzhaus wurde in den letzten Jahren grundlegend renoviert und auf den neuesten Stand gebracht.

In den letzten beiden Jahren, so das Landratsamt, "mussten vermehrt Frauen mangels Kapazität abgewiesen werden. Wir verzeichnen eine steigende Anzahl an Anfragen. Wenn wir einer Frau keinen Platz anbieten können, versuchen wir, ihr bei der weiteren Suche nach einem Frauenhausplatz zu helfen."

Das Frauen- und Kinderschutzhaus ist zudem Teil des "Arbeitskreises Rote Karte gegen häusliche Gewalt", bei dem unter anderem auch der Caritasverband, das Diakonischen Werk, das Jobcenter, das Landratsamt des Kreises, der Weiße Ring und das Polizeipräsidium involviert sind. Das Ziel ist die Optimierung des Unterstützungssystems im Kreis für Opfer von häuslicher Gewalt durch Information, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit.

Von Gewalt betroffenen Frauen können sich auch an das bundesweite Hilfetelefon wenden (Telefon 116/016). Frauenhausplätze lassen sich über www.Frauenhaus-Suche.de bundesweit finden, das Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis ist unter Teleofn 06261/842222 erreichbar. "Ansprechpartner in Akutsituationen sollte aber immer zunächst die Polizei sein", betont man im Landratsamt.