Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Warum weit wegfahren, wenn das Schöne doch so nah sein kann? Ein Ausflug in der Region lohnt sich allemal. Flora und Fauna begrüßen den Frühling mit all seiner Farbenpracht und beweisen, dass Panama wirklich vor der Haustüre zu finden ist. In der Geschichte "Oh wie schön ist Panama" beschreibt Janosch die Reise des kleinen Tigers und des kleinen Bären, die nach Panama wollen, am Ende wieder vor ihrer Hütte stehen und merken, dass sie im Land ihrer Träume angekommen sind. Der Roberner See, der dort gesichtete Kormoran, flatternde Schmetterlinge, summende Bienen, wilde Orchideen und leuchtende Vorgärten laden zum Urlaub vor der Haustüre ein.

Ein Rundwanderweg führt um den im Wald gelegenen Roberner See herum. Ursprünglich geht der See auf einen Schwallweiher zurück. Damals nutze man ihn für den Transport von Hölzern durch das Seebachtal nach Neckargerach. Auch wenn es der See künstlich angelegt ist, kann man hier viel entdecken. Enten, Schildkröten, Grasfrösche, Nutria und Feuersalamander leben hier Seite an Seite. Wer die Seele baumeln lassen, verweilen und Tiere beobachten will, ist hier genau richtig. RNZ-Leser Heinz Staab entdeckte am Roberner See einen Kormoran. Aufgrund massiver Bejagungen war die Population stark zurückgegangen. Sie hat sich jedoch mittlerweile wieder erholt. Ein recht großer Teil der Kormorane brütet in Naturschutzgebieten, Nationalparks oder EU-Vogelschutzgebieten.

Im Naturschutzgebiet "Landschaft um den Heppenstein" zwischen Neckarburken und Sattelbach findet man zahlreiche verschiedene wilde Orchideen. Wer regelmäßig dort ist, stellt fest, dass sie in diesem Jahr später dran sind und es auch nicht ganz so viele sind wie in den Jahren zuvor. Hier kann man die Blüten, die teils winzig, teils auffällig sind, im lichten Kiefernwald entdecken. So auch das rote Waldvöglein, das in Deutschland mittlerweile gefährdet ist. Die Bestandsentwicklung ist rückläufig, obwohl die Pflanze als ausdauernd gilt. Es existieren nur noch zerstreute Vorkommen mit kleinen Beständen. Je weniger Licht die Pflanzen bekommen, desto ungünstiger. Dies betrifft vor allem Standorte in Gebüschen und Laubwäldern.

Und wer kennt ihn nicht, den Spruch "da könnte ich mich reinlegen", wenn etwas ganz besonders lecker ist? Genau so scheint es gerade den Hummeln zu gehen, wenn sie blühende Rosen entdecken. Kopfüber stürzen sie sich in die Blüten und wälzen sich genüsslich darin.

