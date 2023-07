Neckar-Odenwald-Kreis. (dr) Am Tag des Sommeranfangs hat sich in Mosbach der "Gedenkstättenverbund im Neckar-Odenwald-Kreis" gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern gehören fünf Gedenkstätten auf dem Gebiet des Kreises, nämlich die Stiftung Bücherei des Judentums in Buchen, der Förderverein Mahnmal Neckarzimmern, die KZ-Gedenkstätte Neckarelz, der Maria-Zeitler-Pfad in Mosbach sowie die Gedenkstätte Synagoge Adelsheim-Sennfeld. Dazu kommen mit Christine Eggers, Markus Dosch, Georg Kormann, Folkhard Krall und Hermann Schmerbeck fünf Einzelpersonen, die das Vorhaben unterstützen.

Der Verbund will die einzelnen Gedenkstätten in ihrer Arbeit stärken, aber auch Kräfte bündeln für Aufgaben, die eher gemeinsam gestemmt werden können. Dazu gehört vor allem eine teilweise Professionalisierung der pädagogischen Arbeit. Alle Gedenkstätten verstehen sich als Lern- und Bildungsorte, die unterschiedliche Geschichten erzählen – vom guten Zusammenleben von Mehrheit und Minderheit/en ebenso wie von der Verfolgung und Ermordung verschiedener ausgegrenzter Gruppen im Nationalsozialismus. Doch geht die historisch-politische Bildungsarbeit der Orte über das bloße Erzählen der lokalen Geschichte(n) und das Gedenken hinaus. Vielmehr sollen diese durch entsprechende Vermittlung für Gegenwart und Zukunft bedeutsam werden.

Der Verbund strebt dazu die Schaffung einer pädagogischen Stelle an. Diese soll die ehrenamtliche Arbeit nicht überflüssig machen, sondern sie im Gegenteil durch Ausbildung, Fortbildung und qualifizierte Begleitung von ehrenamtlichen Guides auch künftig sichern und verstetigen. Darüber hinaus wird es auch gemeinsame Projekte sowie Öffentlichkeitsarbeit geben, sodass der Verbund mit seiner Arbeit möglichst viele Menschen erreicht und an Bekanntheit gewinnt.

Zur ersten Vorsitzenden wurde Dorothee Roos (KZ-Gedenkstätte Neckarelz) gewählt, zweiter Vorsitzender ist Jürgen Stude aus Neuried (Förderverein Mahnmal Neckarzimmern). Die Aufgabe der Schriftführerin übernimmt Valentina Munz (Synagoge Adelsheim-Sennfeld), als Schatzmeister fungiert Richard Lallathin (Maria-Zeitler-Pfad Mosbach). Als Beisitzer vertritt Tobias-Jan Kohler aus Buchen die Stiftung Bücherei des Judentums.

Der Gedenkstättenverbund hat sich bereits vor der formellen Gründung um Fördermittel bemüht, das Land Baden-Württemberg hat diese bereits für den Doppelhaushalt 2023/24 zugesagt.