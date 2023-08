Neckar-Odenwald-Kreis. (zg/cab) "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wird der Mehrwertsteuersatz wieder von sieben auf 19 Prozent erhöht, ist das das Ende von mindestens 20 Prozent der Gastronomiebetriebe – auch im Neckar-Odenwald-Kreis", sagte Dehoga-Kreisvorsitzender Paul Berberich. Ihm gegenüber saß Staatssekretär Patrick Rapp aus dem Landeswirtschaftsministerium.

Der ermäßigte Steuersatz soll nach momentanem Stand der Dinge zum 1. Januar 2024 auslaufen. Dieser war im Zuge der Coronahilfen gesenkt worden. CDU-Politiker Rapp nahm auf Initiative seines Parteifreundes, Landwirtschaftsminister Peter Hauk, an einem runden Tisch zum Thema Gastronomie teil. Hier stellte auch Hauk klar, dass er gegen die Wiederanhebung ist.

"Eine Anhebung des Steuersatzes wäre noch deutlich schlimmer als all die Folgen der Corona-Pandemie, mit denen unsere Wirte und Gastronomen noch immer zu kämpfen haben", sagte Berberich. Die Umsätze in der Branche seien zwar wieder gut, die Nachfrage sei groß. Aber auch deshalb, weil in der Corona-Krise eine ganze Reihe Betriebe für immer aufgegeben habe. "Die Gewinne sind aufgrund der Inflation massiv zurückgegangen.

Das heißt, die Wirte haben keinerlei Spielraum mehr und müssten bei einer Steuererhöhung ihre Preise für Speisen mindestens um 15 Prozent erhöhen." Das werde ein Teil der Gäste nicht mitmachen, weil sie es sich einfach nicht mehr leisten können. "In den kommenden Wochen müssen wir mit vereinten Kräften darum kämpfen, dass der Mehrwertsteuersatz bei sieben Prozent verbleibt", so Rapp.

Als zweites großes Sorgenkind der Gastrobranche nannte Berberich den hohen Bürokratie- und Verwaltungsaufwand. "Von Jahr zu Jahr werden die Vorschriften und Dokumentationspflichten immer mehr, obwohl man uns das Gegenteil verspricht. Das verschlingt enorm viel Arbeitskraft und Arbeitszeit und kostet damit auch viel Geld, das eigentlich für Instandhaltung und Modernisierung der Betriebe sowie eine Besserbezahlung der Arbeitskräfte gebraucht werden würde", so Berberich.

Er führte Hauk und Rapp das Beispiel der Betriebsübergabe vor Augen: "Warum benötigt ein Gastrobetrieb in Deutschland bei einer Betriebsübergabe sogar innerhalb der Familie eine komplette Neukonzession für richtig teures Geld?". Nicht verschweigen wollte Berberich außerdem die Herausforderungen, die der Arbeits- und Fachkräftemangel mit sich bringt. In der Corona-Zeit habe die Branche Tausende Mitarbeiter verloren, die nie wieder zurückkommen.

Gerade in der Gastronomie wäre deshalb eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes dringend geboten, so der Dehoga-Kreischef. "In Spitzenzeiten, besonders bei abendlichen Bankettveranstaltungen wie Hochzeiten, wäre eine Erweiterung der täglichen Höchstarbeitszeit nötig. Es ergibt doch keinen Sinn, wegen einer oder zwei Stunden kurz vor Ende einer Hochzeit nochmals einen Schichtwechsel zu machen. Dafür bekommt man auch kein Personal." Hauk und Rapp nickten.

"Seit Jahren bewerben und fördern wir den Tourismus auf dem Land. Es wäre eine Verödung, wenn die vielen tollen Betriebe nicht mehr wären", sagte Hauk. Er wolle den Druck auf den Bund in den kommenden Wochen erhöhen, versprach er: "Baden-Württemberg muss im Bundesrat gegen eine Rückführung des Steuersatzes auf 19 Prozent stimmen. Ansonsten war jeder Cent Corona-Hilfe nur eine Verzögerung des Gastro-Sterbens."