Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) "Mit der diesjährigen Programmentscheidung fördert das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) erneut wertvolle und strukturell bedeutsame Projekte in den ländlich geprägten Dörfern und Gemeinden Baden-Württembergs. Aus den Förderanträgen wurden 1113 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt rund 104,4 Millionen Euro ausgewählt und in das ELR aufgenommen. Von der diesjährigen Programmentscheidung profitieren 429 Gemeinden", sagte Minister Peter Hauk im Rahmen der Förderbekanntgabe. Die aufgenommenen Projektträger würden umgehend unterrichtet und könnten dann sofort mit ihren Vorhaben beginnen. "Wir wollen den Antragstellern so ermöglichen, dass sie ihre Projekte zügig umsetzen können", so Hauk.

Das ELR setzt damit auch in diesem Jahr wieder große Impulse für einen starken ländlichen Raum. "Auch dank der zahlreichen ELR-Projekte lässt es sich im ländlichen Raum weiterhin gut leben und arbeiten. Unser ländlicher Raum zeichnet sich ebenso durch seinen großen gesellschaftlichen Zusammenhalt aus", attestiert Peter Hauk.

Konkret wurden auch 44 Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis bei der Förderung berücksichtigt. Insgesamt wird ein Zuschuss von über 5 Millionen Euro für den Landkreis bereitgestellt. Über die größte Förderung in Höhe von einer Million Euro darf sich die Gemeinde Billigheim für den Umbau des Bürgersaals im Michaelsheim freuen. Mit knapp 967.000 Euro wird die Modernisierung durch Holzbauweise des evangelischen Kindergartens in Binau unterstützt. Der energetischen Sanierung des denkmalgeschützten Bürgerhauses in Waldbrunn-Weisbach kommen 285.680 zugute.

Die Vielfalt des ELR-Programms zeigt sich in Form der bewilligten Anträge der Gemeinde Seckach für die Sanierung einer denkmalgeschützten Brücke im Teilort Zimmern (134.800 Euro) und beim Zuschuss für die Modernisierung von Spiel- und Erholungsplätzen der Gemeinde Höpfingen (49.550 Euro). Besonders freut sich der zuständige Minister auch über zahlreich bewilligte private und gewerbliche Maßnahmen.

Die ELR-Förderung löst landesweit ein Investitionsvolumen von fast 756 Millionen Euro aus. Damit gehen im Land beachtliche wirtschaftliche Impulse und viele Chancen für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum einher. Das ELR hat damit eine besondere Bedeutung für die Strukturförderung im ländlichen Raum.

"Der ländliche Raum als Wohn-, Lebens- und Arbeitsort hat in Baden-Württemberg ein ganz anderes Gewicht als in anderen Regionen Deutschlands und Europas. Er trägt wesentlich zur wirtschaftlichen Stärke des Landes bei. Ich freue mich, dass es uns in diesem Jahr wieder gelungen ist, mehr als 100 Millionen Euro für die ländliche Strukturentwicklung zur Verfügung zu stellen. Somit trägt das ELR auch zu einer entschiedenen Wachstumspolitik im ländlichen Raum bei. Die aufgenommenen Projekte können ab sofort mit der Umsetzung beginnen. Das gilt sowohl für private, gewerbliche als auch kommunale Projektträger", erläuterte Minister Hauk. In diesem Jahr wurden erneut viele Anträge im Förderschwerpunkt "Kommunale Gemeinschaftseinrichtungen" vorgelegt.

Hierhin fließt das Geld:

> Insgesamt: 44 Projekte, Investitionsvolumen: 23.577.963 Euro, Zuschuss: 5.397.140 Euro

> Aglasterhausen: 4 Projekte, Investitionsvolumen: 1.125.388 Euro, Zuschuss: 128.660 Euro

> Billigheim: 3 Projekte, Investitionsvolumen: 4.170.936 Euro, Zuschuss: 1.151.250 Euro

> Binau: 1 Projekt, Investitionsvolumen: 2.556.667 Euro, Zuschuss: 966.780 Euro

> Elztal: 2 Projekte, Investitionsvolumen: 399.969 Euro, Zuschuss: 58.440 Euro

> Fahrenbach: 1 Projekt, Investitionsvolumen: 143.250 Euro, Zuschuss: 36.090 Euro

> Hardheim: 2 Projekte, Investitionsvolumen: 2.566.056 Euro, Zuschuss: 737.200 Euro

> Haßmersheim: 1 Projekt, Investitionsvolumen: 595.000 Euro, Zuschuss: 60.000 Euro

> Höpfingen: 8 Projekte, Investitionsvolumen: 4.022.166 Euro, Zuschuss: 633.345 Euro

> Hüffenhardt: 1 Projekt, Investitionsvolumen: 225.619 Euro, Zuschuss: 50.000 Euro

> Limbach: 7 Projekte, Investitionsvolumen: 1.860.210 Euro, Zuschuss: 362.475 Euro

> Mosbach: 2 Projekte, Investitionsvolumen: 586.075 Euro, Zuschuss: 100.000 Euro

> Mudau: 1 Projekt, Investitionsvolumen: 344.469 Euro, Zuschuss: 55.000 Euro

> Neckarzimmern: 1 Projekt, Investitionsvolumen: 714.000 Euro, Zuschuss:

110.000 Euro

> Neunkirchen: 2 Projekte, Investitionsvolumen: 706.632 Euro, Zuschuss: 85.070 Euro

> Obrigheim: 2 Projekte, Investitionsvolumen: 1.398.691 Euro, Zuschuss: 232.680 Euro

> Ravenstein: 1 Projekt, Investitionsvolumen: 219.258 Euro, Zuschuss: 55.000 Euro

> Schefflenz: 2 Projekte, Investitionsvolumen: 431.800 Euro, Zuschuss: 104.670 Euro

> Seckach: 1 Projekt, Investitionsvolumen: 401.110 Euro, Zuschuss: 134.800 Euro

> Waldbrunn: 2 Projekte, Investitionsvolumen: 1.110.667 Euro, Zuschuss: 335.680 Euro