Der Ausbruch der Februarrevolution 1848 in Paris blieb in der hiesigen Region nicht ohne Auswirkungen. Die Zeitungen, so der in Heidelberg erscheinende Neckarbote oder der von Wertheim in die Region hineinreichende Main- und Tauberbote, berichteten ausführlich darüber. Selbst wenn damals nicht allzu viele Bürger eine Zeitung bezogen, so wurden die Ideen auch im sogenannten Hinterland verbreitet und in den Casino-Gesellschaften, bürgerlichen Lese- und Gesprächszirkeln und vor allem in den Wirtschaften diskutiert. In der letzten Februarwoche wurden Flugblätter unter den Bauern verteilt und in den Wirtshäusern aufgelegt mit der ...

Auch im Gebiet des Neckar-Odenwald-Kreises gärte es schon vor Ausbruch der 1848er-Revolution. Denn durch Missernten und starke Bevölkerungszunahme herrschte große Not. Erschwerend kam hinzu, dass sich die Feudalstrukturen in den ehemaligen leiningenschen Gebieten am stärksten erhalten hatten und sich die Bauern durch die Ablösung des Zehnten immer mehr verschuldeten; Pfändungen und Zwangsversteigerungen waren an der Tagesordnung. Deshalb waren auch die Grund- und Standesherren und vor allem deren Beamten sowie die jüdischen Geldverleiher verhasst. So rief schon 1847 ein von "Freunden des Vaterlandes” verteiltes anonymes Flugblatt zur Revolution auf und forderte die Vernichtung des Adels, die Vertreibung der Fürsten und Juden und die Ermordung der Beamten, damit "Deutschland ein Freistaat wie Amerika” werde. Die Entsendung des Regierungsdirektors Schaaf aus Mannheim konnte die Gemüter noch einmal beruhigen.

Neckar-Odenwald-Kreis. 175 Jahre ist der Beginn der Deutschen Revolution inzwischen her. Ihren Anfang nahm sie im Großherzogtum Baden und breitete sich in nur wenigen Wochen auf die übrigen Staaten des Deutschen Bundes aus. In den Geschichtsbüchern stößt man immer wieder auf ein berühmtes Bild des Hambacher Festes, das als die bis dahin größte politische Massenveranstaltung in Deutschland gilt. Jedoch stammt es bereits aus dem Jahr 1832, also aus dem sogenannten Vormärz, der die Zeit zwischen 1815 und 1848 in Deutschland umfasst. In dieser Zeitspanne wurden die Weichen für die Revolution von 1848 gestellt.

Von Karl Heinz Neser

Neckar-Odenwald-Kreis. 175 Jahre ist der Beginn der Deutschen Revolution inzwischen her. Ihren Anfang nahm sie im Großherzogtum Baden und breitete sich in nur wenigen Wochen auf die übrigen Staaten des Deutschen Bundes aus. In den Geschichtsbüchern stößt man immer wieder auf ein berühmtes Bild des Hambacher Festes, das als die bis dahin größte politische Massenveranstaltung in Deutschland gilt. Jedoch stammt es bereits aus dem Jahr 1832, also aus dem sogenannten Vormärz, der die Zeit zwischen 1815 und 1848 in Deutschland umfasst. In dieser Zeitspanne wurden die Weichen für die Revolution von 1848 gestellt.

Es herrschte Unzufriedenheit

Auch im Gebiet des Neckar-Odenwald-Kreises gärte es schon vor Ausbruch der 1848er-Revolution. Denn durch Missernten und starke Bevölkerungszunahme herrschte große Not. Erschwerend kam hinzu, dass sich die Feudalstrukturen in den ehemaligen leiningenschen Gebieten am stärksten erhalten hatten und sich die Bauern durch die Ablösung des Zehnten immer mehr verschuldeten; Pfändungen und Zwangsversteigerungen waren an der Tagesordnung. Deshalb waren auch die Grund- und Standesherren und vor allem deren Beamten sowie die jüdischen Geldverleiher verhasst. So rief schon 1847 ein von "Freunden des Vaterlandes” verteiltes anonymes Flugblatt zur Revolution auf und forderte die Vernichtung des Adels, die Vertreibung der Fürsten und Juden und die Ermordung der Beamten, damit "Deutschland ein Freistaat wie Amerika” werde. Die Entsendung des Regierungsdirektors Schaaf aus Mannheim konnte die Gemüter noch einmal beruhigen.

Einflüsse aus dem Nachbarland

Der Ausbruch der Februarrevolution 1848 in Paris blieb in der hiesigen Region nicht ohne Auswirkungen. Die Zeitungen, so der in Heidelberg erscheinende Neckarbote oder der von Wertheim in die Region hineinreichende Main- und Tauberbote, berichteten ausführlich darüber. Selbst wenn damals nicht allzu viele Bürger eine Zeitung bezogen, so wurden die Ideen auch im sogenannten Hinterland verbreitet und in den Casino-Gesellschaften, bürgerlichen Lese- und Gesprächszirkeln und vor allem in den Wirtschaften diskutiert. In der letzten Februarwoche wurden Flugblätter unter den Bauern verteilt und in den Wirtshäusern aufgelegt mit der Überschrift "Was wir wollen?”. Neben der Aufforderung zur Verjagung der Fürsten und zur Einrichtung eines Freistaats wurde die Steuerfreiheit gefordert.

Die Agrarunruhen beginnen

Das Frankenland wurde nun zum Hauptherd der Agrarunruhen. Jetzt sahen die Odenwälder Bauern die Zeit gekommen, die alten Feudallasten abzuschütteln. Vom 7. bis 10. März 1848 wurden von den Bauern die Rentämter in Adelsheim, Bödigheim, Boxberg, Buchen, Ernsttal, Neckarelz und Walldürn erstürmt, die Archive aufgebrochen, Akten, Urkunden, Rechnungen und Schuldscheine verbrannt und herrschaftliche Speicher geplündert. Es war nicht die Tat einzelner, die aus Wut und Verzweiflung handelten; an dem Marsch auf das Buchener Rentamt beteiligten sich etwa 2000 mit dicken Stöcken bewaffnete Bauern. Von Mudau, dem Zentrum der Erhebung im östlichen Odenwald, zogen etwa 3500 Bauern zur leiningenschen Residenz nach Amorbach, um ihre Forderungen in zwölf Punkten – in Anlehnung an die zwölf Artikel des Bauernkrieges von 1525 – für die Gemeinden des Raumes zu überbringen. Die Demonstration verlief friedlich, da die Domänenverwaltung die Aufhebung des Bürgereinzugsgelds und des Handlohns versprach.

Das geschah in Mosbach und Buchen

Die Einwohner der Amtsstädte waren von der Agrarrevolte weniger betroffen. Sie fürchteten eher um ihr Hab und Gut, zumal es zu Übergriffen gekommen war. In Buchen ließ man zwar den Zug der Bauern in die Stadt und auch die Erstürmung des Rentamtes zu; aber aus Furcht vor weiteren Übergriffen verjagte man noch in der Nacht die Bauern aus der Stadt. In Mosbach boten sich die Turner dem Bürgermeister an, bei der Aufrechterhaltung der Ordnung mitzuhelfen. Drei Tage hatten die Unruhen gedauert. Mit der Aufhebung der Feudallasten durch die beiden Kammern am 10. März trat eine Beruhigung ein. Am 11. März rückten badische Truppen zur Sicherstellung der Ordnung ein. Um jeden Verdacht von sich zu weisen, dass die Bauernerhebung gegen den badischen Staat gerichtet gewesen sei, wurde eine "ehrfurchtsvolle Adresse der Gemeinden des Odenwaldes” an Großherzog Leopold gesandt, in der die Treue zu ihm und seiner Familie fest beteuert wurde. Sie bedauerten die Vorkommnisse, führten aber zur Entschuldigung "den nicht mehr zu ertragenden Druck der Standesherrschaft von Leiningen” an. Die Gemeinden mussten für die entstandenen Schäden und die Quartierkosten der Truppen aufkommen; außerdem wurden die Hauptbeteiligten abgeurteilt, sofern sie sich nicht durch Flucht in die Schweiz oder nach Amerika der Verhaftung entzogen hatten. Eine Verbindung zwischen Bauernaufstand und der Ausrufung der Republik hatte nicht stattgefunden.

Die Republik wird gefordert

Seit März 1848 hatte sich die aus Frankreich kommende republikanische Freiheitsbewegung mit der großdeutschen Einigungsströmung vermengt und auch in unserem Raum Wirkungen gezeigt. Die Gemeinden wetteiferten miteinander in der Anschaffung schwarz-rot-goldener Fahnen. Überall wurden Volksvereine gegründet, in denen sich im Gegensatz zur rein bäuerlich-sozialen Bewegung insbesondere Lehrer, Beamte, Geistliche, Ärzte, Apotheker, Kaufleute und Wirte engagierten; allein in Adelsheim und Walldürn beteiligten sich daran auch Proletarier. Alle Titel waren im Volksverein abgeschafft; man sprach sich mit "Bürger” an. Der Zulauf war groß. Die Zeitungen waren nach Aufhebung der Zensur politischer geworden und berichteten nun sehr eingehend über die Vorgänge in Deutschland und im engeren Heimatbereich. So kam auch revolutionäres Gedankengut in das Hinterland. In Baden wurde nun auch die Republik gefordert, und in Offenburg war es am 19. März wieder zu einer großen Volksversammlung gekommen. Held jener Wochen war Friedrich Hecker, für dessen Anliegen die Agenten der republikanischen Linken auch in unserem Raum warben. Heckers Bild hing in vielen Stuben, und später lieferten die Walldürner Blumenmacher und Hausierer aus roter Wolle gefertigte Federn für die sogenannten "Heckerhüte”. Hecker wagte dann ab Mitte April den Aufstand für eine "rote Republik”, als er versuchte, vom Bodensee aus ein Volksheer gegen Karlsruhe zu führen. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, sodass am 2. Mai die letzten badischen Militärs aus unserem Raume abgezogen werden konnten.

Wahl zur Nationalversammlung

Das deutsche Einigungsbestreben fand in der Bevölkerung anfangs viel Zuspruch. Nachdem die Bundesversammlung in Frankfurt die Wahl einer Nationalversammlung beschlossen hatte, fanden am 14. April die Urwahlen in den einzelnen Gemeinden statt; die Wahlmänner wählten dann die Abgeordneten. Die Ämter Walldürn, Buchen, Adelsheim, Neudenau, Mosbach und Eberbach bildeten den 19. Wahlkreis und entsandten den Obergerichtsadvokaten Soiron aus Mannheim, während im angrenzenden 20. Wahlkreis mit den Ämtern Boxberg und Krautheim Hofrat Knapp gewählt wurde. Aus Anlass der feierlichen Eröffnung des Reichstags am 18. Mai fanden in allen Amtsstädten und größeren Dörfern vaterländische Feiern statt. Als bei einer notwendig gewordenen Ersatzwahl im 20. Wahlkreis am 10. August Schuldirektor Damm aus Tauberbischofsheim für die Demokraten gewählt wurde, zog er wie ein Imperator unter endlosem Jubel und Illumination der Stadt ein. Gleichfalls wurden jedes Mal die neuen Beschlüsse der Reichsversammlung mit Begeisterung aufgenommen, insbesondere die im Juni erfolgte Wahl des Erzherzogs Johann von Österreich zum deutschen Reichsverweser sowie sein am 15. Juli verkündetes Manifest "An das deutsche Volk”. Mit zunehmender Dauer verlor die Bevölkerung aber das Interesse an den Verfassungsdiskussionen.

Erreichte Ergebnisse

Nach Friedrich Heckers und Gustav Struves gescheitertem Putsch (21. bis 24. September) schrumpften zwar die Hoffnungen der Bürger auf Veränderungen, aber es wurden auch die erreichten Ergebnisse gesehen. So schreibt z. B. der Mörtelsteiner Bürgermeister Georg Senk am 27. 9. 1848, dass "zu den wichtigsten Eroberungen des Volkes in den Märztagen die Einführung der progressiven Einkommens- und Kapitalsteuer gehört. (...) Beide Steuern haben den Zweck, 1. den armen Bürger ganz vom Zahlen der Steuern zu befreien, 2. daß nur das reine Eigentum besteuert wird”. Damit wurde ein wichtiges Ziel erreicht. Oppositioneller Geist war weiterhin vorhanden und insbesondere in den anwachsenden Volksvereinen versammelt. Damit war die Basis für eine Fortsetzung der Revolution im Jahre 1849 gegeben.