Fast sechs Millionen Euro für elf Gemeinden
Der Geldsegen aus dem Ausgleichstock kommt vor allem Haßmersheim und Höpfingen zugute. Der Bedarf an Investitionshilfen wird weiter steigen.
Neckar-Odenwald-Kreis. (cao/dany/pm) Förderschwerpunkte sind Kitas, Schulen, die Feuerwehr und innerörtliche Infrastruktur. Für deren Ertüchtigung erhalten elf Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis teils Millionen aus dem Ausgleichstock – vor allem Haßmersheim und Höpfingen Sahnen in der ersten Verteilrunde des diesjährigen Finanzausgleichs ordentlich ab.
Insgesamt pumpt das
