Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Motto "Fair. Und kein Grad mehr!" macht deutlich, worum es bei der 22. Auflage der Fairen Woche geht: Die größte Aktionswoche des fairen Handels nimmt noch bis zum 29. September die Klimakrise in den Fokus. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis beteiligen sich viele Kooperationspartner an der Aktionswoche.

Wochenlange Hitze, Trockenheit und heftige Unwetter – auch in unseren Breiten sind die Folgen der Klimakrise immer deutlicher zu spüren. Zahlreiche Menschen in südlichen Ländern sind bereits in ihrer Existenz bedroht und müssen ihre Heimatregionen verlassen – und das, obwohl sie kaum etwas zur Klimakrise beigetragen haben. Im Rahmen der Fairen Woche fordern die Akteure mehr Klimagerechtigkeit und zeigen, wie der faire Handel schon heute dazu beiträgt.

Im gesamten Landkreis laden zahlreiche Institutionen dazu ein, sich mit dem Hauptthema, aber auch allgemein mit dem Thema Fairtrade auseinanderzusetzen. "Vor wenigen Wochen ist der Neckar-Odenwald-Kreis offiziell als Fairtrade-Landkreis rezertifiziert worden. Das Thema lebt von Aktionen, die von Weltläden und lokalen Gruppen sowie von unseren Kooperationspartnern aus den unterschiedlichen Bereichen durchgeführt werden. Nur so kann der faire Handel in unserer Region vorangebracht werden", erklärt Landrat Dr. Achim Brötel und dankt gleichzeitig allen Teilnehmenden für das Engagement.

"Ganz besonders freue ich mich darüber, dass auch in diesem Jahr neben vielfältigen Aktionen rund um den fairen Handel ebenso der regionale Handel im Fokus steht. Denn dieser leistet in gleichem Maße einen wichtigen Beitrag für mehr Klimagerechtigkeit", freut sich der Landrat, der dabei auf das Motto der Landkreis-Kampagne "Fair und Regional" verweist.

Einer der Höhepunkte der Fairen Woche ist der Themenabend "Wasser – Klima – Fair?!" am heutigen Mittwoch um 18 Uhr im Landratsamt in Mosbach. Die Teilnehmenden erwartet Impulse und ein Dialog mit zwei Referentinnen, die darüber berichten, wie unser Konsum die Wassergerechtigkeit im Globalen Süden beeinflusst und welche besondere Rolle Frauen und Mädchen hierbei haben.

Auch in vielen anderen Institutionen werden über den gesamten Kreis hinweg Aktionen organisiert, die von Filmvorführungen über Gottesdienste, partizipative Schaufenster bis hin zu Radtouren reichen. Zu den Veranstaltungen und Aktionen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Alle Veranstaltungen zur Fairen Woche sind unter www.neckar-odenwald-kreis.de/fair gelistet. Dort sind auch weitere Informationen zum Themenabend zu finden. Wer sich als Einzelperson oder als Gruppe ebenfalls engagieren möchte, kann sich an per E-Mail unter fairtrade@neckar-odenwald-kreis.de melden.