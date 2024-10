Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Nicht nur kalendarisch, sondern auch meteorologisch hat der Herbst inzwischen begonnen. Doch so richtig golden ist er (noch) nicht. Im Gegenteil: Das trübe Wetter der letzten Tage gipfelte am Donnerstagmorgen im Sturmtief "Kirk", das über den Süden Deutschlands fegte. Dort sorgte der Ex-Hurrikan für umgestürzte Bäume, die wiederum zu Straßen- und Schienensperrungen führten.

So auch im Neckar-Odenwald-Kreis, wie Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr auf Anfrage der RNZ bestätigte. Die gute Nachricht vorneweg: Verletzt wurde niemand. Allerdings mussten die Feuerwehren im Landkreis zwischen 6 und 9 Uhr am Donnerstagmorgen zu 15 Einsätzen ausrücken.

Dabei räumten die Floriansjünger vor allem umgewehte Bäume von den Straßen, berichtete der Kreisbrandmeister. Bei Billigheim wurden zudem zwei Stromleitungen in Mitleidenschaft gezogen, während es bei Binau einen größeren Stromausfall gab. Alles in allem sei man aber "glimpflich davongekommen", so Kirschenlohr.