Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn/dany) Rund 47.500 Schüler sind in diesem Jahr in Baden-Württemberg zum Abitur angemeldet. Bevor es für sie ans Feiern und in einen neuen Lebensabschnitt geht, müssen sie jedoch erst noch einige Prüfungen hinter sich bringen. Die schriftlichen Abiturprüfungen an den allgemein bildenden Schulen haben am gestrigen Donnerstag begonnen – im Fach Biologie. An den beruflichen Gymnasien findet am heutigen Freitag die erste Prüfung statt, und zwar in Mathe.

Jeder Abiturient an einem allgemein bildenden Gymnasium muss drei schriftliche Prüfungen ablegen, jeweils eine in den gewählten Leistungsfächern.

Landesweit werden 32 Fächer abgeprüft, darunter befinden sich neben den herkömmlichen Fächern auch Exoten wie Chinesisch oder Islamische Religionslehre sunnitischer Prägung. Neu ist in diesem Jahr, dass die Abiturienten in Deutsch, Mathe und den Fremdsprachen mehr Aufgaben zur Auswahl haben.

Zum weiteren Terminfahrplan: Die letzte Nachhol-Klausur soll am 7. Juni geschrieben sein. Die mündlichen Prüfungen finden von 26. Juni bis 8. Juli statt. Bei den beruflichen Gymnasien endet der Zeitraum für die schriftlichen Prüfungen mit dem Fach Spanisch am 6. Mai. Die mündlichen Prüfungen sind vom 24. Juni bis 8. Juli. Davor stehen aber erst einmal die schriftlichen Prüfungen, die im Altkreis Buchen nun an sechs Schulen beginnen bzw. begonnen haben:

> Eckenberg-Gymnasium Adelsheim: An der Schule auf dem Eckenberg legen in diesem Jahr 76 Schüler ihr Abitur ab, wobei mehr als zwei Drittel Mädchen sind: 54 sind es, um genau zu sein, während es lediglich 22 Abiturienten gibt. Im ersten schriftlichen Prüfungsfach Biologie traten am gestrigen Donnerstag 26 Mädels und fünf Jungs an.

"In diesem Jahr ist die Besonderheit, dass wir in normalen Klassenzimmern schreiben und nicht mehr in der Sporthalle", erklärt Schulleiter Martin Klaiber. Der Grund dafür ist, dass die Prüfungsgruppen kleiner sind. Aber das hat auch sein Gutes, denn "wir müssen die Sporthalle nicht über die ganze Prüfungszeit blockieren", so Klaiber.

> Ganztagsgymnasium Osterburken: Am GTO legen in diesem Jahr 60 Abiturientinnen und Abiturienten ihre Prüfungen ab, informiert Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel. Am Ganztagsgymnasium finden die schriftlichen Prüfungen in den Fächern Biologie, Geografie, Gemeinschaftskunde, Bildende Kunst, Religion, Deutsch, Physik, Latein, Englisch und Mathematik statt.

"Wir sind heute Morgen mit Biologie gestartet, und es gab keine besonderen Vorkommnisse wie Erkrankungen oder auch sogenannte Nachsteuerungen seitens des Kultusministeriums", fasst die Schulleiterin den ersten Prüfungstag zusammen. Außerdem waren "alle Prüflinge pünktlich da – trotz von der Gewerkschaft Verdi angekündigtem Streik", so Krudewig-Bartel. "Aber es ist schon verwunderlich, dass offenbar von Seiten der Gewerkschaft oder von Streikenden die Bemerkung gekommen ist, man werde ja nicht in den wichtigen Fächern Deutsch und Mathematik streiken. Derartige Wertungen zu Fächern finde ich – ehrlich gesagt – unmöglich", kritisiert die Schulleiterin.

> Burghardt-Gymnasium Buchen: 91 Abiturienten legen in diesem Jahr am BGB die Reifeprüfung ab. Sie begann gestern mit Biologie. Weiter geht es am Montag, 22. April, mit Französisch, am Dienstag, 23. April, mit Gemeinschaftskunde, Sport und Wirtschaft. Am Donnerstag, 25. April, folgt Deutsch, am Freitag, 26. April, Physik, am Montag, 29. April, Chemie, am Donnerstag, 2. Mai, Latein, am Freitag, 5. Mai, Englisch. Der krönende Abschluss ist Mathematik am 7. Mai.

> Helene-Weber-Schule Buchen: Die Anzahl der Abiturientinnen und Abiturienten an der Helene-Weber-Schule liegt bei 38, informiert Schulleiter Christof Kieser. Profilfächer an diesem beruflich orientierten Gymnasium sind Pädagogik/Psychologie und Gesundheit/Biologie. Die Prüfung erfolgt wie an allen beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg erstmals nach neuer Verordnung (BGVO); in Deutsch und Mathematik gibt es demnach Kurse mit unterschiedlichem Niveau, entweder das grundlegende oder das erhöhte Niveau.

Insgesamt muss jeder Prüfling vier schriftliche Prüfungen ablegen, davon ein Profilfach und ein erhöhtes Niveau (Mathe oder Deutsch). Die beiden anderen Fächer ergeben sich aus der individuellen Kurswahl.

> Zentralgewerbeschule Buchen – Technisches Gymnasium: Auch hier findet die Abiturprüfung erstmals gemäß der neu eingeführten BGVO statt. Die Schüler sind gespannt auf die Prüfung im Fach Mathematik, berichtet Karsten Heiß, Leiter des Technischen Gymnasiums. In den Schwerpunkfächern sei man dank der Unterstützung und Ausstattung der Labor- bzw. Computerräume der ZGB guter Dinge. Im Fach Deutsch werden im erhöhten Anforderungsniveau neben Gedichten auch Lektüreinhalte thematisiert.

Neu ist für die Abiturienten des Technischen Gymnasiums die Möglichkeit einer schriftlichen Prüfung im Fach Wirtschaftslehre. In den Naturwissenschaften betritt man mit geänderten Aufgabentypen neues Terrain. Die Prüflinge des Fachs Englisch haben bereits im März mit der Kommunikationsprüfung erfolgreich eine Teilleistung der Abiturprüfung absolviert.

> Frankenlandschule Walldürn: Insgesamt 60 Abiturienten gibt es in diesem Jahr in Walldürn. Heute schreiben sie ihre Prüfung in Mathematik, am Dienstag, 23. April, in VWL, am Donnerstag, 25. April, in Deutsch, am Freitag, 26. April, in Gemeinschaftskunde, Religion und Ethik, am Montag, 29. April, in Naturwissenschaften und Informatik und am 3. Mai in Englisch.

Die Anzahl der Prüflinge im Schwerpunktfach Mechatronik (TGM) liegt bei acht Schülern: sechs männliche und zwei weibliche, im Schwerpunktfach Informationstechnik (TGI) sind es zwölf Schüler, wovon ebenfalls zwei weiblich sind. Im Schwerpunktfach Technik und Management (TGTM) machen 16 Schüler den Abschluss, davon sind fünf weiblich. Insgesamt legen am Technischen Gymnasium 36 Schüler die Reifeprüfung ab, davon 27 männliche und neun weibliche.