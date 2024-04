Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Die Betriebskosten senken und das Klima schützen. So lautet das Ziel der neuen "Energiekarawane", die ab sofort durch Mosbach und anschließend durch den weiteren Neckar-Odenwald-Kreis zieht. Mit der Absicht, bei möglichst vielen Unternehmen Station zu machen, um dort eigene Einspar- und staatliche Fördermöglichkeiten auszuloten. Das ebenso neutrale wie kostenfreie Angebot richtet sich vor allem an kleine und mittelständische Betriebe.

Die Idee dahinter ist alles andere als neu. Bereits 2011 etablierte die Energieagentur Neckar-Odenwald (EAN) ein ähnliches Modell in der Region und schickte ab 2014 erste Energiekarawanen durch Obrigheim, Buchen und Aglasterhausen. Dabei legten die umherziehenden Berater ihren Fokus zwar noch auf die Sanierung von privaten Wohnhäusern und Energieeinsparungen durch die Verbraucher – hatten dabei aber schon damals an erster Stelle den Klimaschutz im Sinn.

Hohe Energiekosten belasten Unternehmen zunehmend. Das betonten alle Beteiligten beim Auftaktgespräch im Mosbacher Rathaus. Foto: Caspar Oesterreich

Entgegen den damaligen Erwartungen hielt sich das Interesse der Bevölkerung an Tipps etwa zur Umstellung auf LED-Beleuchtung oder Fassadendämmung jedoch in überschaubarem Rahmen. Umso mehr freute es nun Oberbürgermeister Julian Stipp, beim Auftaktgespräch am Dienstagvormittag im Mosbacher Rathaus bereits fünf Anmeldungen von Unternehmen für die neue Energiekarawane verkünden zu können.

Denn: "Den Verkehr ausgenommen, stammen 65 Prozent aller Emissionen aus Industrie und Gewerbe", stellte Stipp klar. Genau dort gelte es nun, mit dem Beratungsangebot der Kompetenzstelle Ressourceneffizienz Rhein-Neckar (Keff) anzusetzen und so viele Betriebe wie möglich zu sensibilisieren.

Auch interessant Mosbach: Erlebnismärkte starten wieder

Landrat Dr. Achim Brötel zeigte sich zuversichtlich, das ausgelobte Ziel dieses Mal auch zu erreichen. Knapp 300 Unternehmen hat die städtische Wirtschaftsförderung dafür allein in der Großen Kreisstadt angeschrieben – sie alle dürfen bei Interesse die Energiekarawane zu sich einladen. "Es geht um nachhaltige Optimierung, Kosteneinsparung, Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und gleichzeitig auch Klimaschutz", betonte der Landrat. Das Angebot der Keff ist dank der Trägerschaft der IHK und Fördermitteln von EU und Bundesland kostenlos, "aber ganz bestimmt nicht umsonst", so Brötel – zumal neben der Energie- nun auch die Materialeffizienz in den Blick genommen wird.

"Ökologisches Handeln und ökonomischer Erfolg sind miteinander vereinbar", machte Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar in Mosbach, deutlich. Fachkräftemangel und hohe Energiekosten seien die zentralen Themen, die so gut wie jeden Betrieb umtreiben. "Teurer Strom schlägt sich durch und führt zu höheren Produktionskosten, wodurch unsere Unternehmen dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit im globalen Vergleich verlieren." Bei einer Exportquote von mehr als 80 Prozent im Landkreis wirke sich die Entwicklung im Energiesektor zunehmend auf die Standortfrage aus, gab der IHK-Geschäftsführer zu bedenken.

Seit 2016 bietet die Keff Beratungen vor Ort in Unternehmen an. 17 Energiekarawanen zogen seitdem durch die Metropolregion, 750 Ressourcenchecks fanden statt – von der kleinen, inhabergeführten Bäckerei über Handwerksbetriebe bis hin zum produzierenden mittelständischen Unternehmen mit 400 Mitarbeitern. "Nahezu in jedem Fall wurden Einsparpotenziale identifiziert", erklärte Hildenbrand.

"Zwölf Monate später hatte jedes vierte Unternehmen Einsparmaßnahmen umgesetzt." Wohl auch, weil die Keff in ihrem Bericht entsprechende Fördermöglichkeiten aufzeigt, die in einem "dichten Dschungel an Programmen", so Hildenbrand, alles andere als leicht zu finden sind.

Uwe Ristl, Leiter der Energieagentur Neckar-Odenwald, gab abschließend Beispiele für Effizienzpotenziale, sprach über die Nutzung von Abwärme aus der Produktion zur Verringerung der Heizkosten, eine Umstellung der Beleuchtung und das Recycling von Reststoffen.

Nach Mosbach wird die neue Energiekarawane ab 2. Mai durch Walldürn ziehen. "Unser Ziel ist es, mindestens zwei weitere Karawanen noch vor der Sommerpause im Landkreis zu starten", kündigte Ristl an. Die Ressourcenchecks können von Betreiben zu jeder Zeit in Anspruch genommen werden, unabhängig davon, durch welche Kommune die Karawane gerade zieht.