Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. "Bitte langsam, Schule hat begonnen!" Auf großen Bannern prangt dieser Satz seit Anfang September wieder in ganz Baden-Württemberg. Zum Schulanfang gehört aber auch der Appell von Schulleitungen und Lehrkräften: Denn nicht nur in den Schulen herrscht jetzt wieder Betrieb, auch in den Straßen und auf den Parkplätzen vor Grund- und