Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. An einem Ort, an dem Rettungskräfte lernen können, wie in der Katastrophe geholfen werden kann, wurden am Montagabend 32 Männer und Frauen dafür ausgezeichnet, dass sie genau das taten. Im "Training Center Retten und Helfen" (TCRH) in Neckarelz erhielten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis die Fluthilfemedaillen des Landes Rheinland-Pfalz für ihre Einsätze bei der großen Flut im Ahrtal vor zwei Jahren. Aus ganz Baden-Württemberg waren nach der Unwetterkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 rund 2400 registrierte Einsatzkräfte in das Nachbarland gefahren. Für alle wurde die Medaille am rot-gelb-blauen Bändchen geschaffen.

Die Aushändigung erfolgt in Zuständigkeit der Landkreise, und so war es Landrat Dr. Achim Brötel, der zusammen mit der Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder auf den Hardberg gekommen war. Mehrere Bürgermeister der Gemeinden, aus denen die Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Roten Kreuzes und der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) entsandt worden waren, unterstrichen mit ihrer Anwesenheit ihre Verbundenheit mit den Helfern. Was auch für das leitende Personal der Blaulichtorganisationen galt. Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr war derjenige, der die überwiegend aus den Feuerwehren kommenden Kameraden einzeln nach vorn bat: "Als die Not uns rief, haben wir gezeigt, was wir können."

Als "Helden des Alltags" beschrieb die Regierungspräsidentin die Geehrten und ihr Selbstverständnis: "Machen. Überlegt und gekonnt. Präzise und trainiert." Sie würdigte das vorbildliche Handeln und wollte die Ehrung zugleich so verstanden wissen, dass damit andere angesteckt werden. "Darüber hinaus waren sie das Gesicht Baden-Württembergs und Ausdruck gelebter Solidarität", so Felder.

Was die aus dem Kreis aufbrechenden Rettungstrupps im Flutgebiet erwartete, wo sie anpackten und im Laufe eines Monats dazu beitrugen, Not zu lindern, berichtete Achim Brötel wie aus einem Protokoll: Streiffahrten durch völlig zerstörte Gebiete, Patiententransporte, Personensuche im Trümmerfeld, Absicherung einer Auffangstelle, Unterstützung bei einem Scheunenbrand, Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung.

Sebastian Brauch und Simon Liepert vom DRK-Kreisverband Mosbach waren ...