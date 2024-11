Von Rüdiger Busch

Buchen. "Die Einbürgerungsurkunde ist mehr als nur ein Stück Papier: Sie markiert den Höhepunkt Ihrer erfolgreichen Integration hier bei uns in Deutschland, hier bei uns im Neckar-Odenwald-Kreis." Das sagte Landrat Dr. Achim Brötel am Dienstagabend bei der 27. Einbürgerungsfeier des Landkreises, die im Sitzungssaal der Volksbank Franken in Buchen