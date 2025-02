Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Bestandsaufnahme ist abgeschlossen: Mehr als 50 Wahlplakate und Banner wurden am Wochenende in Buchen und Umgebung Opfer von Vandalismus. In einer konzertierten Aktion war in der Nacht auf Samstag in Buchen und Hainstadt vor allem Wahlwerbung von CDU und AfD von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden. Der CDU-Stadtverband