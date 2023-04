> "Notos-Quartett", Buchen: Im Zuge der Konzertreihe "Buchen in concert" kommt das "Notos-Quartett" nach Buchen. Das 2007 gegründete Quartett wurde bereits mit sechs ersten und zahlreichen Sonderpreisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und tritt nicht nur in renommierten europäischen Konzertsälen, sondern auch in entfernten Ländern wie Australien, China und den USA auf. Am Samstag um 19.30 Uhr spielt das "Notos-Quartett" in der Stadthalle Buchen. Auf dem Programm stehen hierbei Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré und Johannes Brahms.

> "5k and the elephant", Buchen: Rund 70 Lieder hat die Band "5k and the elephant" im Repertoire. Bei dieser Anzahl an Songs ist für jeden etwas dabei. Gecovert werden beispielsweise Songs von "Metallica", "Die Ärzte", "Die Toten Hosen", "Feine Sahne Fischfilet" und "Blink 182". Am Samstag können bei ihrem ersten Auftritt des Jahres ab 20.30 Uhr einige der Coversongs im "Waldeck" in Buchen angehört werden.

> "Cenkgo", Buchen: "Cenkgo" ist mit seinem Podcast "Afterhour Unzensiert" aktuell unter den besten 25 Podcasts auf Spotify gelistet, und auch auf TikTok erfreut er sich großer Beliebtheit. Dass er nicht nur auf Social Media gefeiert wird, sondern auch im realen Leben Erfolg hat, beweist er nun mit seiner ersten Clubtour. Im Zuge seiner "Nuklearsufftour 2023" kommt der TikTok-Star am Samstag ins "Halli Galli" und präsentiert dort unter anderem seine Hits "Nuklearsuff" und "TikTok".

> Bierwanderung, Distelhausen: Eine knappe Woche vor dem Tag des Deutschen Bieres am 23. April veranstaltet der Sportverein Distelhausen am Samstag um 13 Uhr seine fünfte Bierwanderung. Interessierte treffen sich hierfür am Sportheim. Von da geht es auf den Bierwanderweg, der anlässlich des 500-jährigen Bestehens des deutschen Reinheitsgebots erschaffen wurde. Dabei kann zum einen die Natur, in der Gerste und Weizen wachsen, bewundert werden. Zum anderen führt die Strecke auch an den Brunnen vorbei, aus denen das Wasser für das Bier geschöpft wird. Der Weg endet dann an der Distelhäuser Brauerei.

> Garten- und Pflanzentage, Gottersdorf: Pünktlich zum Beginn der ...