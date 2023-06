> Straßenfest Limbach: Am Wochenende wird Limbach zur Festmeile. Das traditionelle Straßenfest rund um den Schlossplatz wird am Samstag um 18 Uhr mit dem Fassanstich eröffnet. Ab 20 Uhr unterhält der Lokalmatador Patrick Noe die Festbesucher. Auch am Sonntag lockt das vielfältige Angebot der Vereine und Martktbeschicker die Gäste in den Ortskern. Der verkaufsoffene Sonntag ist eine zusätzliche Bereicherung und rundet das Angebot mit viel Musik, Tanz, Stimmung und mancher Köstlichkeit perfekt ab.

> "Mosbach spielt", Mosbach: Zum Spielplatz für Groß und Klein wird Mosbach am Samstag von 10 bis 17 Uhr. In der gesamten Innenstadt gibt es zahlreiche Spielstationen, die für Spaß, Bewegung und fröhliches Miteinander sorgen. Außerdem kann gebastelt, jongliert sowie verschiedene XXL-Spiele ausprobiert werden. Auch die Fachgeschäfte sind dabei: Neben eigenen Spielideen können vor den Geschäften verschiedene Brettspiele ausprobiert werden.

> Sommerfest, Hardheim: Das Hardheimer Sommerfest, das von Freitag bis Sonntag Besucher aus nah und fern in die Erftalgemeinde lockt, verspricht mit einem abwechslungsreichen Programm und verschiedenen Attraktionen ein großer Erfolg zu werden. Neben dem allgemeinen Festbetrieb sorgen nach dem Bieranstich am Freitag um 18.30 Uhr verschiedene Bands, Sänger sowie Musikkapellen für musikalische Unterhaltung. Am Samstag ab 14 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr wartet ein abwechslungsreiches Programm rund um das historische Schloss, den Kirchplatz und die Schule auf die Besucher. Auch ein Vergnügungspark, der Gemeindekindergarten mit einer Aufführung sowie eine Fahrzeugschau der Feuerwehr sind mit dabei. Am Sonntag wird zudem ab 13 Uhr ein Familien-Einkaufstag in den Geschäften mit vielen Aktionen und Attraktionen geboten.

> "Lebendiger Neckar": Das regionale Großereignis entlang des Neckars von Eberbach bis Ilvesheim bietet am Sonntag auf einer reizvollen Strecke ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Show-, Tanz-, Theater- und Musikeinlagen. Zahlreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein runden den

Tag ab. Für alle Interessierten bietet sich am

Aktionstag die Möglichkeit, die Strecke entlang des Neckars autofrei zu genießen. Ob zu Fuß, per Rad, per Schiff, mit Inlinern oder

Rollstühlen: Auf der rund 46 Kilometer langen Strecke kann die attraktive Fluss- und Uferlandschaft des Neckars erkundet werden. Wer nur eine Teilstrecke radeln will, kann bequem das erweiterte Verkehrsangebot von Bus und Bahn nutzen.

> Schlosserlebnistag Wertheim: Am Sonntag findet in vielen Schlössern Baden-Württembergs der Schlosserlebnistag statt. Auch der "Förderverein Schlösschen im Hofgarten" bietet von 14 bis 17 Uhr ein buntes Programm für die ganze Familie an. Bei dem abwechslungsreichen Programm zum Thema "Feuer und Wasser" können Kinder mit ihren Eltern an verschiedenen Aktivitäten im und um das Schlösschen teilnehmen. Wer gerne in Rokokogewänder schlüpfen und mit Perücke, Hut und Regenschirm im Schloss und im Park spazieren gehen möchte, ist an den verschiedenen Stationen im großen Gartensaal richtig. Und auch Kreativstationen zum Thema "Wasser" laden zum Basteln oder Malen ein. Musikalisch begleitet wird der Schlosserlebnistag von der Jazz-Formation "Jazz´n Bossa" . Auch die Sonderausstellung "Kunst geht neue Wege – Die Berliner Secession" kann letztmalig besichtigt werden.

> Weinfest, Lauda: Immer am dritten Wochenende im Juni wird die Altstadt von Lauda zum Treffpunkt aller Wein- und Weinfestfreunde. Drei Tage lang wird ein abwechslungsreiches Programm für Groß und

Klein geboten. An Weinständen, in Lauben und Kellergewölben erwarten die Gäste erlesene Weine und kulinarische Spezialitäten, die für den Gaumen keine Wünsche offen lassen. Musik, Gesang, Tanz und weitere kulturelle Darbietungen laden zum Verweilen in der Altstadt ein. Auch für die kleinen Weinfestbesucher haben sich die Veranstalter wieder etwas einfallen lassen, wie beispielsweise ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg oder einen Kinderflohmarkt. Geöffnet hat das Weinfest am Freitag von 17 bis 24 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

> Mike Silver, Osterburken: Am Samstag kommt der Liedermacher Mike Silver in die Baulandhalle der Römerstadt zur Kulturkommode Osterburken. Unter dem Motto "Alchemy – 50 Years In Song" können die Besucher den berührenden wie mitreißenden Songs des sympathischen Briten lauschen. Silver gilt als einer der besten englischen Songwriter. Der Musiker aus dem südenglischen Kent schrieb 1968 seine ersten Songs, die erste Schallplatte nahm er ein Jahr später auf – mittlerweile sind es beinahe 20 Alben unter eigenem Namen. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf über das Bestellformular auf der Kulturkommode-Homepage.

> Flugplatzrennen, Walldürn: Historische Rennmaschinen garantieren am Wochenende spannende Läufe und jede Mange Action. Für das Flugplatzrennen in Walldürn holen die Motorrad-Enthusiasten ihre Rennmaschinen aus der Garage und nehmen an dem Rennen teil. Insgesamt haben sich über 200 Fahrer aus Deutschland und den angrenzenden Ländern in den Solo- und Seitenwagenklassen angemeldet. Einer der Höhepunkte ist die Präsentation der exklusiven und seltenen MV Agusta Renn-Motorräder aus Italien. Bereits am Freitag sind ab Nachmittag die freien Trainingsläufe angesagt, am Samstag das Zeittraining und die ersten Rennen. Der Sonntag ist dann komplett den Rennen vorbehalten.