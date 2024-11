Neckar-Odenwald-Kreis. (stk/pm) Der Name ist etwas sperrig, die Hilfe in den Gemeinden durchaus willkommen: Es gibt wieder Geld aus dem "Ausgleichstock" für Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis. Der Verteilungsausschuss bewilligte Investitionshilfen, in den Neckar-Odenwald-Kreis fließen 4,2 Millionen Euro, zusammen mit der ersten Verteil-Runde sind das insgesamt 7,18 Millionen Euro. Das Geld

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote