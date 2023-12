Neckar-Odenwald-Kreis. (sun) Zum 1. Januar kommt Bewegung in die Rettungswachen-Landschaft im Neckar-Odenwald-Kreis. So wird in Mittelschefflenz eine Wache ganz neu eingerichtet. Die in Oberneudorf eingerichtete Wache wird nach Robern verlagert. Hintergrund ist das Bestreben, die vorgegebene Hilfsfrist besser einzuhalten: Innerhalb von zehn bis maximal 15 Minuten, so sieht es das

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote