Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/rnz) In den Neckar-Odenwald-Kliniken steht im Sommer ein personeller Wechsel auf Chefarztebene an: Neben Dr. Bernd Gritzbach verlässt nun auch Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker die Kliniken. "Damit verlässt ein erfahrener und geschätzter Mediziner die Kliniken", heißt es in einer Pressemitteilung der Kliniken von Montag. Gespräche mit potenziellen Nachfolgern laufen bereits.

Der gebürtige Buchener Genzwürker ist seit Oktober 2008 Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie. Der mit der Region eng verbundene Mediziner hat in der Vergangenheit – im Hauptamt und im Ehrenamt – zahlreiche Projekte initiiert und vorangetrieben, möchte sich nun aber neuen Herausforderungen stellen.

Von 2014 bis 2022 hatte er zusätzlich die Position des Ärztlichen Leiters der Neckar-Odenwald-Kliniken inne. Außerdem wirkt er beim Mediziner-Netzwerk "Wir für Medizin(er)" mit und rief die "Kinderhochschule Medizin" ins Leben. Eine Herzensangelegenheit war und ist Genzwürker stets die Notfallmedizin. So leitet der 53-Jährige die vier Notarztstandorte der Neckar-Odenwald-Kliniken. An der Implementierung der Standorte Asbach und Osterburken sei er federführend beteiligt gewesen.

"Der Abschied eines hochqualifizierten Chefarztes ist bedauerlich, aber nach so einer langen Zeit absolut nachvollziehbar. Wir bedanken uns für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten, aber auch für die Mitarbeitenden und die Entwicklung unserer Neckar-Odenwald-Kliniken und wünschen ihm alles Gute für seine neuen Aufgaben", so die Geschäftsführer Frank Hehn und Harald Löffler.

Dr. Harald Genzwürker beendet seine Tätigkeit zur Jahresmitte. "Wir sind sicher, dass wir für die sehr attraktive Position einen qualifizierten Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden werden", betonen die Geschäftsführer Hehn und Löffler.

Zwar wird sich Dr. Genzwürker beruflich einer neuen Herausforderung widmen, privat wird er der Region aber erhalten bleiben: So wird er nach RNZ-Informationen seinen Lebensmittelpunkt weiter in Buchen haben.

Auch kommunalpolitisch bleibt der CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat bei der Stange: So wird er bei der Kommunalwahl im Juni erneut kandidieren. Sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement – unter anderem bei den Mobilen Rettern und beim Defi-Projekt – möchte der scheidende Chefarzt fortführen.