Region Mosbach. (pm) Die Bioenergietonnen (kurz: BET) im Neckar-Odenwald-Kreis sind mit einem Biofilterdeckel ausgestattet. Dieser soll helfen, Gerüche und Madenbefall zu minimieren beziehungsweise zu verhindern, und muss von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Das wird die KWiN in der Region Mosbach vom 18. bis zum 29. September auch tun.

Folgender Ablauf ist vorgesehen: Bei der normalen Leerung Anfang September, also zwei Wochen vor dem eigentlichen Filtertausch, werden an den Tonnen gelbe Infofaltblätter eingeklemmt mit dem Hinweis, dass bei der nächsten Leerung der Filtertausch stattfinden wird. Bei den BET-Leerungen vom 18. bis zum 29. September wird ein roter Flyer mit dem Hinweis "bitte lassen Sie Ihre BET am Straßenrand stehen, bis der Filter getauscht ist" befestigt. Diese Arbeiten werden von zusätzlichen Teams vorgenommen; dies kann einige Tage dauern.

Den erfolgten Tausch erkennt man am dann gelben Aufkleber "Filter getauscht" – so lange muss die Tonne am Straßenrand stehen bleiben. In dieser Zeit kann die Biotonne bei Bedarf auch ganz normal befüllt werden. Es kann auch vorkommen, dass der Filter kurz vor der eigentlichen BET-Leerung getauscht wurde. Dies erkennt man ebenfalls am gelben Aufkleber "Filter getauscht". Dann kann die Tonne natürlich nach der Leerung zurück aufs Grundstück.

Die KWiN bittet die betroffenen Haushalte um Unterstützung. "Ein etwaiger späterer Tausch wäre deutlich aufwendiger und somit kostenintensiver", heißt es in einer Mitteilung.