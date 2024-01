Neckar-Odenwald-Kreis. (jam) Die Landwirte lassen nicht locker: Der Bauernverband und die Bewegung "Land schafft Verbindung" rufen dazu auf, die Proteste gegen die geplanten Kürzungen von Subventionen für Agrardiesel fortzusetzen. Landwirte im Neckar-Odenwald-Kreis sollen daher am morgigen Freitag laut einer Pressemitteilung "nochmals mit ihren Schleppern in der Öffentlichkeit Präsenz zeigen".

Geplant sind Sternfahrten zum Flugplatzgelände in Lohrbach, die in Aglasterhausen, Walldürn und Merchingen starten und bewusst (ein weiteres Mal) durch die Städte des Landkreises führen. Damit wollen die Bauern "unseren Unmut der Bevölkerung zeigen", wie Andreas Sigmund, Geschäftsführer des Bauernverbands NOK, der RNZ mitteilt.

Die genauen Fahrtrouten standen am Mittwochnachmittag noch nicht endgültig fest, die Ankunft am Flugplatz in Lohrbach ist aber für 16 Uhr am Freitagnachmittag vorgesehen. "Eine Kundgebung soll es nicht geben, da ja alle Argumente ausgetauscht sind", merkt Sigmund an. "Landwirte müssen jetzt nicht mehr zu Landwirten sprechen." Stattdessen planen die Verantwortlichen einen Bürgerdialog mit einer einfachen Verköstigung, bei dem alle Interessierten willkommen sind. Die Routen nach Lohrbach sind wie folgt geplant:

> Aglasterhausen: Die Landwirte starten um 13.30 Uhr am Parkplatz an der Ampel, rollen dann durch Aglasterhausen und weiter über die B 292 bis zur Abfahrt Obrigheim. Über die Neckarbrücke geht es nach Neckarelz und am Kaufland vorbei zur Gewerbeschule, danach auf der B 27 weiter bis zur Johannes-Diakonie und an der Eselsbrücke links ab Richtung nach Lohrbach.

> Walldürn: Start ist um 12 Uhr am Betrieb von Martin Stolz in der Altheimer Straße 3. Die Route führt durch Walldürn, über die B 27, durch Buchen und weiter bis nach Mosbach. Via Neckarelz geht es über die Diedesheimer Steige zum Flugplatz in Lohrbach.

> Merchingen: Abfahrt ist um 12 Uhr am Schlossplatz. Die Schlepper rollen durch Osterburken und Adelsheim, ehe die Route über die B 292 bis Auerbach führt. An der B 27 schließen sich die Teilnehmer dem Konvoi aus Walldürn an.

"Die drei Fahrtrouten sind bei den Versammlungsbehörden angemeldet", teilt Andreas Sigmund mit.