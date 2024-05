> Ackerfestival, Hainstadt: Mehrere DJs gibt es beim Ackerfestival in Hainstadt an einem einzigartigen Ort. Der Baggersee an der Kiesgrube bietet die perfekte Location für das Spektakel, bei dem bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden kann. Am Freitag und Samstag geht es jeweils ab 18 Uhr los. Für Musik und gute Stimmung an den zwei Abenden sorgen DJ "Layro", DJ "Mexicaner", DJ "QT", "Der Odenwald DJ" und "AMAX". Tickets gibt es an der Abendkasse.

> Klingefest, Seckach: Das Kinder- und Jugenddorf Klinge öffnet am Samstag und Sonntag für das bekanntes Klingefest seine Pforten. Der Samstag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Bernhard. Am Nachmittag werden im Schulhof Spiel und Spaß für die Kinder angeboten. Das am Abend stattfindende gemeinsame Essen der Dorfgemeinschaft und Ehemaligen im Forum mit anschließendem gemütlichem Beisammensein und Austausch sowie eine Kinderdisco ab 19 Uhr runden den Abend ab. Der Festsonntag startet um 11 Uhr mit einem Gottesdienst für alle in der Kirche St. Bernhard, ab 12 Uhr beginnt der "Budenrummel" im gesamten Dorf mit einem kunterbunten Programm für Gäste jeden Alters. Neben einem breit gefächerten kulinarischen Angebot erwartet die Besucher eine Vielfalt an Aktivitäten und Unterhaltung wie Spiel-, Bastel- und Aktionsangebote, einen Sinnes-Parcour, Barfußpfad, den Hoffe-Express, eine Tombola und vieles mehr.

> "Bierparty", Großeicholzheim: Ganz nach dem Vorbild des großen Wacken-Festivals findet am Wochenende die "Bierparty" des MGV "Liederkranz" Großeicholzheim auf dem Areal an der Roten Erde statt. Am Freitag ab 19 Uhr kommen Fans des Rock’n’Roll hier zwei Tage lang auf ihre Kosten. Zum Lineup am Freitag gehören der MGV Großeicholzheim, "Bridgehole", "Zugar" und "Korpus 16". Am Samstag rocken "Traumspinner", "Suitable Bastards", "Feez" und "Still Riot" die Bühne.

> Stadtgartenfest, Osterburken: Freunde der Blasmusik kommen am Wochenende in Osterburken auf ihre Kosten. Das traditionelle Stadtgartenfest des Musikvereins wird am Samstag um 17 Uhr mit dem Bieranstich eröffnet, bevor ab 20 Uhr ein Partyabend mit "Team-Challenge" steigt. Auch der Sonntag bietet ein vielversprechendes Programm: Um 10.30 Uhr wird ein ökumenischer Familiengottesdienst im Zelt gefeiert, und auch der restliche Tag wird mit musikalischer Unterhaltung und dem "Borkemer Entenrennen" um 15 Uhr fortgesetzt. Festausklang ist am Montag mit Firmen- und Behördenessen und Musik-Café für die ganze Familie sowie mit der Stadt- und Feuerwehrkapelle, die ab 18.30 Uhr aufspielt.

> Africa-Festival, Würzburg: Europas größtes Festival für afrikanische Musik und Kultur gastiert am Wochenende in Würzburg am Mainufer. Bereits zum 35. Mal wird der kulturelle Reichtum des afrikanischen Kontinents vor Augen und Ohren geführt. Neben dem vielfältigen Musikprogramm sind der große Basar mit afrikanischen Instrumenten und Kunsthandwerk sowie zahlreiche Stände mit kulinarischen Angeboten schon alleine einen Besuch wert. Für die kleinen Besucher gibt es das Arte-Kinozelt, einen Kinderbereich, Ausstellungen und einiges mehr zu bestaunen.

Info: Die Veranstaltung Living-History in Gottersdorf wurde aufgrund des Dauerregens und der Unwetterwarnungen abgesagt.