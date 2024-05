Buchen. (pm) Die Neckar-Odenwald-Kliniken laden ein, den Standort Buchen im Rahmen eines Tags der offenen Tür zu erkunden. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 16.30 Uhr statt und bietet umfangreiche Möglichkeiten für jede Altersgruppe, einen Einblick in die modernen Einrichtungen und hochqualitative Gesundheitsversorgung in unserer Region zu erhalten.

Der Tag der offenen Tür ist auch eine Gelegenheit für die Bevölkerung, die Menschen hinter den Kulissen der Kliniken näher kennenzulernen, also diejenigen, die tagtäglich für das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten arbeiten. Die Fachkräfte stehen dann zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Informationen zu den medizinischen Leistungen und Behandlungsmöglichkeiten zu vermitteln.

Eine Veröffentlichung des umfangreichen Programms erfolgt rechtzeitig vor der Veranstaltung.