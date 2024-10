Mosbach. (schat) So kann’s gehen: Da packt man – inspiriert von den ersten Boten der wiederkehrenden Verwandlung – zwei, drei nette Herbstbilder ins Blatt und lädt zum Teilen weiterer Schnappschüsse ein. Und dann kommt gleich ein ganzes Füllhorn dieser beeindruckenden Momentaufnahmen einer Jahreszeit, die nicht nur sprichwörtlich tröstend ihre schönen Tage hat.

Da findet sich gleich doppelt der 180-Grad-Regenbogen, der sich fast unnatürlich akkurat über noch erstaunlich grüne Laubbäume oder das wolkenverhangene Fachwerkensemble spannt. Festgehalten haben die düster-bunten Bilder Ulrike Kellner in Haßmersheim und Anette Weigler in Mosbach. Da sind aber auch nicht mehr ganz so sattes Grün tragende Nadelbäume, die den Waldweg bei Fahrenbach säumen und den Nebel als irgendwie ziemlich stimmigen Gefährten um sich wissen. Dass einige von ihnen noch aufrecht stehen, während andere schon gefallen sind, verleiht der von Anja Wieder fotografierten mystischen Szenerie sogar noch einen Schuss Dramatik.

Locker als Titelbild für den beliebten RNZ-Podcast "Sagenhafter Odenwald" durchgehen könnten die Herbstmotive, die der Auerbacher Björn Finke im Hohen Odenwald kreiert hat. Auch hier ist es der Frühnebel, der um den ohnehin schon recht fotogenen Katzenbuckelturm einen mystisch-magischen Schleier legt. Fast wie gemalt erscheint auch das Stillleben am Teich mit Sitzbank und Entchen im farblichen Kontrast zum Gesamtensemble. Zur Herbstgalerie beigetragen hat auf diese Weise Manuela Reinmuth-Bucher aus Trienz.

Äußerst nebulös ist derweil die Stimmung am Feldweg unweit der Waldhütte Neckarelz, wo die Morgensonne schon ganz viel Kraft und Ausdauer brauchte, um sich durch die dichten Schwaden zu drücken. Anette Kusche hat sie begleitet und fotografisch festgehalten. Nebel, Tau und die filigranen Werke fleißiger Spinnen prägen die Herbstaufnahme von Gabriele Wennemann. Ihr Kunst-Baum ist mitsamt noch immer erstaunlich buntem Blumenrahmen an Herbsttagen wie diesen ein besonderer Hingucker.

Diese Auszeichnung kann auch die Momentaufnahme von Waldemar Bossert für sich in Anspruch nehmen. Der RNZ-Leser aus Buchen-Eberstadt ist im Herbst regelmäßig und besonders gern mit seiner Kamera unterwegs, in der Region und auch darüber hinaus. Die aktuelle Herbstgalerie ziert nun seine Aufnahme vom Sonnenuntergang über Wald und Wiesen bei Bödigheim. Einfach nur schön!

Unser Dank gilt allen, die mit uns ihre Herbstbilder geteilt haben – vor allem auch jenen, deren Aufnahmen es aus Platzgründen nun nicht ins Blatt geschafft haben.