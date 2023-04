Schönbrunn/Eberbach. Wer weiß, was Trambele sind, hat bei Jürgen Traub schon gewonnen. Der Hobby-Koch vom Verein Slow Food Rhein-Neckar verrät (noch) nichts und baut für die Gäste im Bürgersaal in Schönbrunn geschickt die Spannung zum Thema des Abends "Naturparke kulinarisch" auf.

Von Carmen Oesterreich

Schönbrunn/Eberbach. Wer weiß, was Trambele sind, hat bei Jürgen Traub schon gewonnen. Der Hobby-Koch vom Verein Slow Food Rhein-Neckar verrät (noch) nichts und baut für die Gäste im Bürgersaal in Schönbrunn geschickt die Spannung zum Thema des Abends "Naturparke kulinarisch" auf.

Zu diesem hat der Naturpark Neckartal-Odenwald gemeinsam mit dem Bund-Ortsverband Steinachtal eingeladen. Es geht darum, besonderen kulinarischen Genuss mit Wissenswertem über die Naturparke Baden-Württembergs zu verbinden. Da alles frisch zubereitet wird, ist die Anzahl der Plätze begrenzt und entsprechend wenige Gäste sind da. Eigentlich schade, denn schon der Aufbau der Info-Wände und -Tische hätte mehr Teilnehmer verdient.

Wer kommt, wird mit einem alkoholfreien Muskatspritzer begrüßt. Dazu gibt es Blooz, das sich als Salzgebäck, mit und ohne Speck, entpuppt. Bis zur Vorspeise ist genug Zeit, sich mit seinen Tischnachbarn bekannt zu machen und in der ein oder anderen Broschüre oder einem Kochbuch zu stöbern.

Das Servieren der Vorspeise, gratinierter Ziegenkäse auf lauwarmen Balsamicolinsen, ist ein Highlight des Abends. Das Wasser läuft im Munde zusammen, als Slow-Food-Koch Thomas Klauder den Servierwagen in den Bürgersaal schiebt und die wunderschön angerichteten Teller serviert. Während das Publikum genüsslich schlemmt, erzählt Jürgen Traub, dass der Ziegenkäse vom Nußlocher Ziegenhof stamme. Regionale Ware sei besonders frisch und nachhaltig, und man müsse nur mal genau hinsehen, wo es überall Märkte oder Hofläden gebe und diese unterstützen.

Jürgen Klauber reicht gratinierten Ziegenkäse auf lauwarmen Balsamicolinsen. Foto: Carmen Oesterreich

Bis zur Hauptspeise – Geschnetzeltes vom Limpurger Rind mit Haller Trambele (dazu später) und Wintergemüse nutzt der Bund-Ortsverein Steinachtal die Zeit, sich vorzustellen. Beim Fledermaus-, Schmetterling und Amphibienschutz setzen Jochen Schwarz und Edith Spielmann wie auch das weitere Team Schwerpunkte und laden zu Vogelstimmen-Wanderung und Mausohr-Kino ein, widmen sich bei Nacht den Schwärmern und Spinnern... Auch mit seinem Plädoyer für Kommunalpolitik begeistert Jochen Schwarz; es ist so wichtig, sich vor Ort zu engagieren. Infos bei bund.steinachtal@bund.net.

Der Naturpark Neckartal-Odenwald legt seinen Schwerpunkt auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Eine wichtige Botschaft von Laura Willer: "Was man seit Kindertagen kennt, schützt und bewahrt man gerne!" Der Naturpark unterstützt ebenfalls regionale Direktvermarkter, um Menschen für regionale Produkte und einheimische Landwirtschaft zu sensibilisieren. Gerade "laufen" wieder Vespertouren, die jeweils vom Direktvermarkter aus starten und jedem Wanderer Vespertaschen mit auf den Weg geben. Informationen gibt es auf www.naturpark-neckartal-odenwald.de.

Die schlichte Spezialität: Gemüse aus dem Backofen. Foto: Carmen Oesterreich

"Das Limpurger Rind ist eigentlich zu schade zum Schlachten", erklärt Jürgen Traub beim Hauptgang. Schon schaut man etwas mitleidig auf die geschnetzelten Fleischstückchen in Sahnesoße. "Weil es sehr selten ist", sagt er und lenkt ein, dass es zum Glück Hobbyzüchter gebe, die Spaß an der Zucht haben und nur zuweilen den Bestand um ein Rind reduzieren. Nur ausnahmsweise konnte man bei diesem Tier lernen, wie wichtig es ist, dass Fleisch "gut abhängt". Traub hatte es zu früh vom Hof geholt und hätte es sich gerne zarter gewünscht. Bürgermeister Jan Frey konterte freundlich, dass es "bissfest" sei und man doch gerne so was Leckeres zu beißen habe.

Den meisten Gästen schmeckte das Wintergemüse aus dem Backofen besonders gut. Es lässt sich einfach zubereiten: Saisonales Gemüse würfeln und mit Knoblauch, etwas Butterschmalz, Thymian ab in den Backofen – das reicht schon, um richtig gut zu schmecken. Nach Bedarf mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Haller Trambele aus Schwäbisch Hall, so erklärt Traub endlich, haben nichts mit einem Trampeltier zu tun, sondern sind eine lokale Spezialität. Die Sättigungsbeilage ist eine Mischung aus – natürlich selbst gemachten – Knödeln und Spätzleteig. Jürgen Traub ist ein begnadeter Erzähler. Ohne Manuskript klärt er auf über das Besondere an dem Backofengemüse und spannt den Bogen zu Möhren, die für den Discounter aussortiert werden, weil sie "anders" sind. Das ist Lebensmittelverschwendung schon auf dem Acker, sagt Traub, erzählt packend von Wasserverschwendung und CO₂ Emissionen.

Zum Glück gerade gut gesättigt, dringt der Satz ins Ohr: Kaufe nie, wenn du hungrig bist. Denn, so weiß der Koch, hungrige Menschen kaufen mehr als jene mit Einkaufszettel. Und sie sind weniger anfälliger für die Verführungen im Supermarkt. Schon flitzt er in die Küche, serviert gebackene Apfelschalen als Chips (lecker!), und empfiehlt, dies auch mit Kartoffelschalen auszuprobieren.

Er erklärt, dass Obst und Gemüse nur während der Saison nachhaltig ist und diskutiert eifrig über den Lebensmitteltransport quer durch die Welt. Macht es nicht doch Sinn, wenn Flugzeuge sonst leer zurückfliegen würden? Schon ist er beim Kleinbauern in Afrika: Da lohne sich das. "Es ist toll, wenn man dort helfen kann." Traub hat Tipps zur Haltbarkeit und mehr parat, er ist nicht zu stoppen. Bis er wieder in die Küche muss, Apfelscheiben schneiden.

Derweil folgen noch zwei Referate zum Thema Barrierefreiheit. Hier ist der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, ebenfalls Gast des Abends, laut Jasmin Kotrba schon so gut aufgestellt, dass der Naturpark Neckartal-Odenwald deren Erfahrungen nutzen möchte. Dessen Mitarbeiter Rafael Lutz erzählt von der Idee, ein Leihsystem für geländegängige E-Rollis für mobilitätseingeschränkte Menschen anzubieten. Bald soll eine Versuchsphase starten. Schon "rollen" die Apfelküchle an – und man beißt mutmaßlich in den letzten Apfel der Saison. Für viele, so Traub, hat der Apfel das ganze Jahr über Saison. Aber wissen Sie, wie schädlich das haltbar Machen durch Gas ist…. Man könnte noch lange zuhören. Doch mittlerweile ist es schon nach 23 Uhr. Zeit, nach Hause zu gehen und die vielen Informationen zu "verdauen".