Hirschhorn. (coe) Der Edeka-Markt an der Hainbrunner Straße bleibt vorerst geschlossen. Er grenzt direkt an die Lagerhalle an, die am vergangenen Donnerstag in den frühen Morgenstunden lichterloh brannte.

Laut Marktbetreiber Oliver Arlt ist der Verkaufsbereich von dem Ereignis jedoch nur leicht betroffen, so dass dort jetzt "Lüften, Lüften, Lüften" die wichtigste Maßnahme sei. "Da die Halle hinter dem Markt brannte und die Rauchwolke nach oben und von dort weggezogen ist, sind die Lebensmittel nicht zugeraucht", sagt er. "Wir müssen jetzt ein Gutachten abwarten. Wenn alles positiv verläuft, können wir voraussichtlich am Donnerstag wieder öffnen", hofft Arlt.

"Um bis dahin die Lebensmittelversorgung – insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen – zu gewährleisten, hat die Stadt Hirschhorn einen Shuttleservice zum Edeka-Markt in Neckarsteinach organisiert", teilt Bürgermeister Martin Hölz mit.

Dafür dürfe der Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Hirschhorn von ehrenamtlichen Fahrern genutzt werden. Abfahrt nach Neckarsteinach ist Dienstag und Mittwoch jeweils um 10 und um 15 Uhr am Rathausvorplatz. "Die Uhrzeit für die Rückfahrt wird dann jeweils auf der Hinfahrt mitgeteilt", so Hölz.

Die Bäckerei Legron verkauft ihre Backwaren inzwischen in einem Wagen auf dem Parkplatz vor dem Edeka-Markt.