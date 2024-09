Schwarzach/Aglasterhausen (lra/cao) Nach dem Ölunfall in Schwarzach am vergangenen Dienstag wurden aus hydrogeologischer Einschätzung nun auch zwei Tiefbrunnen in Aglasterhausen vorsorglich vom Wassernetz genommen. Das haben die Verantwortlichen der Wasserversorgungsgruppe Mühlbach, des Gesundheitsamts, der Unteren Wasserbehörde und der Feuerwehr vorsichtshalber entschieden, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt. Der Tiefbrunnen "Schwarzacher Hof, Johannes-Anstalten" war bereits am Dienstag außer Betrieb gesetzt worden.

Die Trinkwasserversorgung in Aglasterhausen wird jetzt durch eine am späten Donnerstagnachmittag eingerichtete Notversorgungsleitung sichergestellt. Während der Arbeiten an den Leitungen kam es zu einer kurzzeitigen Abschaltung des Trinkwassernetzes in Aglasterhausen und Schwarzach.

In Schwarzach habe sich durch die Einrichtung der Notversorgung für Aglasterhausen ansonsten keine Änderung der Lage ergeben, heißt es aus dem Landratsamt. Der Tiefbrunnen "Schwarzacher Hof, Johannes-Anstalten" bleibe auch weiterhin abgeschaltet. "Hier ist durch redundante Versorgungsstrukturen im Trinkwassernetz die Wasserversorgung der Gemeinde unproblematisch."

Die Versorgung mit Trink- und Löschwasser ist laut den Verantwortlichen in beiden Gemeinden gesichert. Das Landratsamt ruft die Bevölkerung von Aglasterhausen allerdings dazu auf, "bis auf Weiteres sparsam mit dem Wasser umzugehen". Insbesondere wird empfohlen, die öffentliche Wasserentnahme für Grünanlagen und Sportplätze einzuschränken. "Privathaushalte sollten beispielsweise auf die Befüllung von Pools oder das Rasensprengen verzichten."

Wann die Tiefbrunnen in Schwarzach und Aglasterhausen wieder ans Netz gehen und die Notversorgung abgestellt werden kann, ist aktuell noch unklar. Das hängt vor allem von den Ergebnissen der Wasserproben ab, die regelmäßig an den Brunnen entnommen werden. Deren Auswertung dauert noch an.