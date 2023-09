Krankenhaus Hardheim bereitet sich auf Strukturreform vor

Hardheim. (rüb) "Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen." Was schon der griechische Philosoph Aristoteles wusste, ist am Hardheimer Krankenhaus Programm: Seit Jahren arbeitet die Verwaltung an Ideen und Konzepten, um das Haus in Zeiten des steten Wandels im Gesundheitswesen möglichst zukunftssicher zu machen. Wohin sich das Krankenhaus entwickeln könnte – nämlich hin zu

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote