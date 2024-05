Eberbach. (stve) Die Stadt Eberbach und die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) riefen wieder zur gemeinsamen Aktion "Sauberes Eberbach" auf. Diesem Ruf folgten am vergangenen Samstag rund 100 freiwillige Helferinnen und Helfer, um die Innenstadt sowie die teilnehmenden Ortsteile zu verschönern.

Die Aktion startete um 9 Uhr auf dem Neuen Markt mit der Begrüßung aller Teilnehmenden durch Bürgermeister Peter Reichert. Nachdem die Helferinnen und Helfer durch Denise Michalske (Abteilung Kultur-Tourismus-Stadtinformation) in fünf Arbeitskolonnen eingeteilt wurden und der Bauhof das nötige Handwerkszeug wie Warnwesten, Eimer, blaue Säcke usw. verteilt hatte, ging es frisch ans Werk.

Allgemeiner Müll und Zigarettenkippen wurden in den Straßen und auf den Plätzen gesammelt, Unkraut gejätet sowie Klebereste an Schildern und Stromkästen entfernt. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs betreuten die fleißigen Helferinnen und Helfer über den gesamten Zeitraum hinweg. So kamen wieder unzählige blaue Säcke voll Müll zusammen.

Spendable Passantin

Zum gemeinsamen Abschluss gegen Mittag auf dem Neuen Markt wurden Getränke und ein kleines Vesper als Dankeschön von der EWG gesponsert. Eine Passantin, die namentlich nicht genannt werden möchte, legte noch einen drauf: Sie sponserte als Zeichen ihrer Dankbarkeit noch weitere 80 Eisgutscheine. Hierfür bedanken sich Stadt und EWG stellvertretend für alle.