Schloßau/Nikopol. (lm) "Die Versorgung der Menschen – vor allem der Kinder – mit Brot im Frontgebiet Nikopol in der Ukraine war ein besonderer, ein bewegender Backeinsatz für mich", so der Schloßauer Bäckermeister Siegfried Brenneis. Den Krieg und die Gefahr, der die Menschen dort tagtäglich ausgesetzt sind, so hautnah mitzuerleben, hat ihn motiviert, sich noch mehr für diese Menschen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote