Mudau. (pm) Der Bund der Selbständigen Mudau veranstaltet am 16. und 17. September zum 34. Mal den "Mudemer Laurentiusmarkt". Nach den schwierigen Jahren mit vielen Beschränkungen wird der Markt in diesem Jahr wieder größer sein, und es liegen schon zahlreiche Zusagen von BdS-Mitgliedern und externen Marktbeschickern vor. Der BdS möchte aber auch wieder vermehrt Einheimischen die Möglichkeit geben, am Markt aktiv teilzunehmen.

Verkaufsstände von Vereinen aus der Gesamtgemeinde werten den Markt schon seit Jahren auf, die Vereine können sich aber auch präsentieren und vorstellen oder gar kleinere Aktionen durchführen.

Auch für Firmen und Betriebe, die nichts verkaufen möchten, besteht die Möglichkeit, sich zu zeigen und die Vorteile des Unternehmens vorzustellen oder auf freie Arbeitsplätze, Lehrstellen hinzuweisen. Für Hobbys, Kleinkünstler oder Freizeithandwerker wird der BdS besondere und für die Schnellsten auch überdachte Lösungen zur Verfügung haben.

Neben dem vergrößerten Kinderflohmarkt an neuer Stelle wird einiges für Kinder geboten. Firmen, Vereine, Gruppen, Gruppierungen, Institutionen, Marktbeschicker können sich anmelden.

Info: Kontakt: Theresa Matz-Ritter, Tel. 0174/3776495, E-Mail: laurentiusmarkt@bds-mudau.de