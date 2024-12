Mudau-Schloßau. (tm) Seit einigen Tagen treibt sich in Schloßau ein kleiner Keiler herum. Kurios zu beobachten ist, dass er sich von Menschen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Man kann sich ihm auf rund fünf Meter annähern.

Er war zwischenzeitlich schon in vielen Gärten zu Besuch und bevorzugt liegen gebliebenes Fallobst. Am dritten Advent suchte er den neu gestalteten Spielplatz in der Ringstraße auf und zog lange Gräben durch die Hackschnitzelflächen.

Bleibt nur zu hoffen, dass er nicht einem Jäger zum Opfer fällt und es für ihn "fünf vor zwölf ist". Er fühlt sich nämlich sichtlich "sauwohl" in Schloßau.