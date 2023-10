Mudau. (lm) Inzwischen bestimmen vor allem die Enkel das Leben von Wilhelm Schwender, obwohl der ehemalige und langjährige Bürgermeister von Mudau in vielen Ehrenämtern noch immer das Wohl seiner Wahlheimat im Blick hat.

Am heutigen Samstag feiert er seinen 70. Geburtstag, und obwohl er sich mittlerweile an seinen "Unruhestand" gewöhnt hat und diesen auch zusammen mit seiner Familie bewusst genießen kann, hat er das Gefühl, dass die Zeit rast.

Ehemals als jüngster Bürgermeister im Neckar-Odenwald-Kreis gewählt, gestaltete er die Geschicke der Gemeinde drei Wahlperioden lang entscheidend mit und setzte Impulse, von denen Mudau mit seinen Ortschaften noch heute profitiert.

Markant ist dabei die Tatsache, dass dies nicht überwiegend vom Amtssessel aus geschah, sondern vor Ort in Bürgernähe, die für den gebürtigen Pforzheimer ein Grundanliegen bedeutete und noch immer bedeutet. Ausgestattet mit Ecken und Kanten, aber in einer umgänglichen und praxisorientierten Art, verstand es "de Willem", wie er von vielen heimatverbunden gerne genannt wurde und wird, das Gemeinwohl vor Einzelinteressen zu stellen – und dies mit Überzeugung in seiner ruhigen besonnenen Art.

Im September 1970 begann er seine berufliche Laufbahn als Regierungsinspektorenanwärter beim Landratsamt in seiner Heimatstadt Pforzheim. Danach lernte er die kommunale Verwaltung beim Bürgermeisteramt Bilfingen kennen und absolvierte 1974 die Staatsprüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst in Kehl.

Als Regierungsoberinspektor sammelte er Erfahrungen beim Regierungspräsidium Karlsruhe im Bereich Katastrophenschutz und Handwerksrecht, ehe er sich entschied, 1979 gegen drei Mitbewerber um das Amt des Bürgermeisters in Mudau zu kandidieren, das er mit großem Votum aus der Bevölkerung übertragen bekam.

Auch bei seinen Wiederwahlen entpuppte sich Schwender als wahrer Stimmensammler, und so ist für ihn und seine Familie Mudau seit 44 Jahren zu einer geliebten neuen Heimat geworden, die ihm noch immer sehr am Herzen liegt. Zahlreiche Projekte wie Baugebietserschließungen, Straßenbau, Sanierungen, Ortskernsanierungen und natürlich die Umgehungsstraße als seine langjährige Amtsbegleitung fielen in seine Ägide, die bis 2004 andauerte. Ergänzt wurde diese durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Schulen, Kindergärten und öffentlichen Einrichtungen.

2011 ließ er sich gerne überreden, sich der Wahl zum Vorsitzenden der Bürgerstiftung Mudau zu stellen, und dieses Amt füllt er bis heute 200-prozentig aus. Im letzten Jahr hatte er sich auf Anfrage der Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung bereiterklärt, sich als Kuratoriumsvorsitzender zur Verfügung zu stellen.

Um seine Fitness zu erhalten, unternimmt er zusammen mit Ehefrau Antonia Fahrradtouren, was er gleichzeitig mit seinem weiteren Hobby – dem Fotografieren – gut verbinden kann, und freut sich, immer noch der ehemaligen Dienstags-, heute Mittwochswandergruppe, anzugehören. Kommunalpolitik und die Gesamtgemeinde Mudau haben noch immer eine besondere Priorität bei ihm, aber wie es seine Art ist, mischt er sich nicht ein.

In der ganzen Familie werden seine handwerklichen Fähigkeiten geschätzt, sogar die Enkel wissen schon: "Der Opa kann alles richten." Das kann er in den Familien der drei Töchter mit mittlerweile drei Enkelkindern auch immer wieder unter Beweis stellen. Denn obwohl die Töchter in Karlsruhe und Stuttgart zuhause sind, ist sich die Familie sehr nah.

Wilhelm Schwender genießt aber bereitwillig auch die Teilnahme an den verschiedenen gemeindlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, die er als Pensionär nun geruhsamer und unter anderem Blickwinkel besuchen kann.

Für die weitere Zukunft wünscht die RNZ dem "Siebziger" alles Gute und schließt sich den sicherlich zahlreichen Glückwünschen gerne an.