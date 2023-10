Donebach/Ünglert. (lm) Wenn bei Familie Scharmann gefeiert wird, dann richtig. Das weiß man seit den legendären Festen am Deutschen Mühlentag, die Herbert Scharmann mit der Familie und vielen Freunden bereits 17 Mal bei seiner Riesenmühle im Ünglertsgrund ausgerichtet hat, bis weit über die Gemeindegrenzen hinaus.

Am heutigen Samstag hat die Familie allen Grund zu feiern, denn Papa und Opa Herbert wird 70. Man kennt den Jubilar als leidenschaftlich verbunden mit den Begriffen Traditionspflege, Liebe zur Natur, Ehrenamt, Gemeinschaftssinn und natürlich mit der Riesenmühle im Mudauer Teilort Ünglert.

Der heimatverbundene Jubilar ist in Sichtweite der Riesenmühle mit angeschlossenem Bauernhof zu Hause, in der er am 7. Oktober 1953 geboren wurde und wo er aufgewachsen ist.

Strebsamkeit und Ehrgeiz beweist sein beruflicher Werdegang: mittlere Reife, Lehre zum Elektromechaniker, Fachhochschulreife, Wehrdienst als Richtfunker und Studium der Nachrichtentechnik" zum Diplom-Ingenieur FH.

Und auch als er schon seine berufliche Heimat beim Funkstörungsmessdienst der Deutschen Bundespost im Fernmeldeamt Heidelberg und nach der Umstrukturierung bei der Deutschen Telekom gefunden hatte, schien dem fleißigen Odenwälder die Karriereleiter noch ausbaufähig. Im "Fernkabelbau" galt er als profunder Kenner für die Örtlichkeiten im Neckar-Odenwald-Kreis, und dann als Projektleiter für die neue Glasfasertechnologie für die Bereiche Stuttgart, Mannheim und Saarbrücken.

Seit seiner Zeit bei der Bundeswehr hat ihn das Funkmilieu nicht mehr losgelassen, und so ist er heute noch lizenzierter Amateurfunker. Wie wichtig ihm auch die dörfliche Gemeinschaft ist, zeigt sich in seinem ehrenamtlichen Engagement, denn seit 1984 ist er im Donebacher Ortschaftsrat vertreten, fungierte über 15 Jahre als stellvertretender Ortsvorsteher und seit 2014 mit viel Engagement als Ortsvorsteher für Donebach und Ünglert. In dieser Funktion freut er sich ungemein, dass man zusammen mit der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat das kleine Baugebiet im Fasanenweg realisieren konnte und sich hier bereits sechs junge Familien ein Zuhause schaffen konnten.

Toll sei auch die positive innerörtliche Entwicklung. Weiter ist Herbert Scharmann Gründungsmitglied der Dorfgemeinschaft Ünglert, deren Vorsitzender er 15 Jahre lang war. Seine große Liebe zur Natur spiegelt sich in seiner Leidenschaft als Hobbyimker und als Pfleger der landwirtschaftlichen Naturschutzflächen rund um den Ünglert.

Zudem fungiert er als Geopark-Vor-Ort-Begleiter für das Mühlendorf und den Ünglertsgrund, wo er sich mit Ehefrau Petra auch schon dreimal im Rahmen des Mudauer Sommerferienprogramms aktiv eingebracht hat.

Seit 1982 ist er mit seiner Petra (geborene Burkardt) verheiratet und stolz weist er auf seine drei Töchter, deren Partner und fünf Enkelkinder hin, von denen das älteste jetzt in die erste Klasse geht und das jüngste gerade mal einen Monat alt ist.

Zusammen mit seiner unterstützenden Familie beteiligt er sich seit 1997 am Deutschen Mühlentag, wodurch es auch gelang, vor ein paar Jahren der Riesenmühle endlich das lang ersehnte Mühlrad zu schenken und sie so als Vorführmühle für Schulklassen und interessierte Besucher wieder lebendig werden zu lassen, was den Bekanntheitsgrad des Ünglert erheblich steigerte.

Seit 15 Jahren ist Herbert Scharmann im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und -erhaltung als Schriftführer im Landesverband Baden-Württemberg. Zudem unterstützt er als förderndes Mitglied die "KaGeMuWa", den Musikverein Mudau und den FC Donebach. Aktiv – vor allem auf dem Gebiet der Mundartveranstaltungen – ist der Jubilar beim Heimat- und Verkehrsverein Mudau sowie bei der Dorfgemeinschaft Ünglert.

Die RNZ schließt sich den Glückwünschen zum 70. Geburtstag gerne an!