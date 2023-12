Mudau. (lm) Ein herzlicher Empfang der Fördermittelempfänger aus der Region rund um Amorbach und Mudau in der Villa Schulz sowie die Bestätigung von Vorstandsmitglied Sophie Klopsch, wie sehr die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung die Projekte gemeinnütziger Vereine und Einrichtungen schätzt, waren unter anderem die Grundlage für eine sehr entspannte Atmosphäre im Foyer der Villa und viele lächelnde Gesichter. Kein Wunder, schließlich wurden hier insgesamt knapp 45.000 Euro überreicht, und zwar für ein überaus buntes Potpourri an gemeinnützigen Projekten.

Im Einzelnen wurde der Heimat- und Verkehrsverein Mudau für seine Bemühungen um den Erhalt der Mundart belohnt. Hierzu hat der Verein nach der Errichtung des regionalübergreifenden Mundartweges aktuell die Gedichte von Amalie Grimm in einer Sammlung gedruckt. Des Weiteren sind dem Verein der Erhalt und die Wiederherstellung von Kulturdenkmalen – aktuell die Sanierung eines desolaten Bildstocks in Langenelz – wichtig.

Weiter hatte der Gesangverein Mudau mit seinem neu gegründeten Projektchor "Chor ist cool" und dem gleichnamigen Konzertabend eine neue Ära des Chorgesangs in Mudau eingeläutet, was ebenfalls Unterstützung verdiente zum Erhalt der Chormusik als Kulturgut.

Wichtig für das musikalische und gesellige Leben Amorbachs ist die Stadtkapelle Amorbach, die im nächsten Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiert und dank intensiver Jugendarbeit positiv in die Zukunft blickt. Zum Geburtstag wird eine Best-of-CD mit Unterstützung der Schulz-Stiftung produziert werden.

Weiter hilft die Stiftung bei der Finanzierung des "Weihnachtsoratoriums" von Johann Sebastian Bach am 3. Adventssonntag in der katholischen Kirche St. Gangolf Amorbach mit dem Konzertchor Darmstadt unter Stabführung von Wolfgang Seeliger.

Der Carneval-Club Amorbach freut sich über einen Zuschuss für neue Uniformen der Garden, die Bücherei Amorbach über eine Kiste mit altersentsprechender Literatur für kleine und große Leser sowie über eine Lesung der Autorin Gunnar Wendt am 1. März 2024 für Erwachsene, und die Grundschule Schloßau über Unterstützung beim Anlegen ihres Wald-Klassenzimmers zur anschaulichen Vermittlung von Lerninhalten zur Diversität und Klimawandel.

Ein Thema, das auch dem Förderverein der Abt-Bessel-Realschule in Buchen wichtig ist, die sich für wissenschaftliche Projekte der Garten-AG Mikroskope gewünscht hat. Ebenfalls zur Stärkung der MINT-Bildung will die Theresia-Gerhardinger-Realschule Amorbach Bausätze anschaffen, um den Wahlunterricht zu Robotik und Programmierung attraktiver zu gestalten.

Exkursionen zur Bereicherung des Schulalltags sind künftig für die Schüler des Amorbacher Karl-Ernst-Gymnasiums sehr viel einfacher, und auch die Abschlussklassen der Parzival-Mittelschule Amorbach erhalten einen Zuschuss für ihre Fahrt nach Hamburg, die den Besuch der KZ-Gedenkstätte Neuengamme einschließt.

Der Satzungszweck der Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung beinhaltet weiter die Jugendarbeit, und davon profitiert zum einen der Jugendfußball in der Gemeinde Mudau, wo sich fünf Sportvereine zu diesem Zweck zusammengeschlossen haben und mit dem ehrenamtlichen Engagement zahlreicher Trainer und Betreuer auch Mädchen für den Fußballsport begeistern konnten.

In Amorbach freut sich der aktive Rad- und Rollsportverein Amorbach nicht nur über große Erfolge, sondern auch über die finanzielle Unterstützung der Stiftung, mit deren Hilfe er nächstes Jahr die Europäische Meisterschaft austragen will.

Beim neuen Amorbacher Kindergarten kann bald eine Matschküche und eine Matschanlage realisiert werden, und die Bürgerstiftung Mudau erhält Fördergelder, um kleinere Projekte in der Gemeinde Mudau verwirklichen zu können – ebenso wie der Verein "Im Leben helfen", der in Not geratenen Menschen im Landkreis Miltenberg unbürokratische Hilfe vermittelt.

Heike Roßbach, die die Förderanträge bearbeitet, hatte auch das Vergnügen, die Schecks zu überreichen. Die Förderantragseinreichung kann zweimal im Jahr erfolgen (bis 10. April und bis 10. November) unter Voraussetzung des ehrenamtlichen Engagements und finanzieller Eigenmittel, die in ein Projekt aus den Bereichen Erziehung und Bildung, Sport und Soziales, Kultur und Umweltschutz oder Wissenschaft und Forschung einfließen. Ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke werden von der Stiftung verfolgt und gefördert, ihre Satzung sieht vor, das Gemeinwesen der Region um Amorbach und Mudau zu stärken, gemeinsame bürgerschaftliche Verantwortung zu fördern und Kräfte der Innovation zu mobilisieren.

Info: www.js-schulz-stiftung.de