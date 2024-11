Mudau. (pol) Die Polizei in Buchen sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag zwischen 17.45 und 22.30 Uhr in Mudau ereignet haben muss. Der Geschädigte stellte seinen Mercedes-Kombi zu der Zeit auf dem Parkplatz bei der Odenwaldhalle in der Jahnstraße ab.

Am nächsten Morgen bemerkte er den Schaden, der sich auf circa 4000 Euro beziffert. Hinweise zu einem möglichen Verursacher gibt es keine. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.