Muckental/Bergen-Enkheim. (ankf) Wer auch immer die Weihnachtsbäume der Familie Bopp aus Muckental vom Verkaufsgelände in Bergen-Enkheim gestohlen hat, muss mit System vorgegangen sein. Denn er hat die 70 Bäume nicht nur aufgeladen, sondern sie alle vorher auch noch vernetzt. "Das muss gezielt gewesen sein, man wusste genau, was man tut, und war bestimmt zwei Stunden damit beschäftigt", erzählt Lisa Bopp im Gespräch mit der RNZ.

"Privat braucht man keine 70 Bäume, die werden bestimmt woanders verkauft", ärgert sie sich über die Dreistigkeit der Diebe. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte den Verkaufsstand der Weihnachtsbaumkulturen Stefan Bopp in dem Frankfurter Stadtteil fast vollständig ausgeräumt.

Der Verkäufer hatte den Platz am Sonntag gegen 19 Uhr verlassen. "Da war noch alles in Ordnung", sagt Lisa Bopp. Als er am nächsten Morgen gegen 8.30 Uhr zurückkam, verständigte er die Polizei – denn jetzt war nichts mehr in Ordnung.

Es sei nicht das erste Mal, dass Bäume gestohlen wurden. "Wir haben immer Anzeige erstattet. Aber es ist noch nie etwas dabei rausgekommen." Nicht nur die 70 Bäume haben die Diebe mitgenommen, sondern auch das Stromaggregat, das Stefan Bopp erst vor einer Woche neu gekauft hatte. Rund 3500 Euro Schaden sind entstanden. "Das waren große Bäume, die sucht momentan jeder." Die Zelte abzubrechen, kam nicht infrage.

"Wir haben lange überlegt, aber wir lassen uns nicht vertreiben", sagt Lisa Bopp. Trotz der wenigen Bäume, die am Montag noch da waren, hatten sie Kundschaft. Und damit das Weihnachtsgeschäft weitergehen kann, hat Stefan Bopp gestern die gestohlene Menge an Bäumen wieder auf das Gelände nachgeliefert.