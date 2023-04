Mosbach. (stm) Am morgigen Sonntag beginnt wieder die Saison des Mosbacher Stadtmuseums. Mit seinen verschiedenen Ausstellungen in mehreren Gebäuden rund um den Hospitalhof ist das Museum dann von 15 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Diese Öffnungszeiten gelten dann bis Ende Oktober grundsätzlich jeweils mittwochs und sonntags.

Über eine Neugestaltung im Haus Kickelhain freut sich Museumsleiter Stefan Müller gemeinsam mit Lotte Feesche, seit Beginn des Jahres neue Mitarbeiterin im hauptamtlichen Museumsteam, ganz besonders. Das über die Region hinaus bekannte Häuschen sei zwar an sich bereits "ein außergewöhnlich attraktives Exponat", das im Vergleich zu den anderen Museumsabteilungen die meisten Besucher anlocke, so Müller. Wer das über 400 Jahre alte und auf nur knapp 27 Quadratmetern Grundfläche erbaute Häuschen im Inneren erlebt habe, könne sich kaum vorstellen, wie hier Familien auf allerengstem Raum zusammenleben konnten.

Bislang völlig unzureichend seien jedoch im Hausinneren die Informationen zur namensgebenden Familie Kickelhain und die auch für zahlreiche vorherige Mieterfamilien ganz typische Lebens- und Wohnsituation gewesen. Die Kickelhains bewohnten das Haus von 1922 bis 1957. Durch zwei neue Infotafeln wird nun historische Wirklichkeit detaillierter und anschaulich vermittelt.

"Das haben wir rechtzeitig zum Start in die Saison verbessert und damit einen Wohnraum optisch ganz neu aufgestellt", stimmt auch Lotte Feesche zu. Mit den beiden von ihr inhaltlich wie gestalterisch konzipierten Infotafeln wird der Bedeutung des gelernten Töpfers und späteren Fabrikarbeiters Georg Kickelhain, dessen Familie und deren sozialen Beziehungen gebührend Rechnung getragen. Auf den mit zahlreichen Fotos und Texten gestalteten Tafeln erfährt man nun Lebensgeschichtliches und sieht Bilder zur Familie, zu der neben Georg und Babette Kickelhain auch die drei Kinder Elisabeth, Klara und Friedel gehörten.

Stefan Müller sieht jetzt eine Tatsache wieder stärker in den Fokus gerückt: "Das Haus ist eben nicht nur urig, sondern vor allem ein sozialhistorisch beeindruckendes Beispiel für Wohnen der ärmeren Bevölkerungsschichten noch bis weit in das 20. Jahrhundert am Rande der von großen Bürgerhäusern geprägten Altstadt." An deren tiefster Stelle gelegen, gehörte beispielsweise der Gestank der ungeklärten Abwässer zum Alltag der Gassenbewohner rund um die Kickelhains an den damals noch zahlreichen offenen Kanälen im Stadtgebiet.