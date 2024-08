Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Massen, ja, aber keine kritischen. Mit dem Namen einer der Gruppen des Mosbacher Straßentheaters – "Critical Mess" – lässt sich beschreiben, wie einer der Höhepunkte des Mosbacher Sommers 2024 verlief. Schon gut eine Stunde nach Beginn war am Marktplatz fast kein Durchkommen mehr, eine Dreiviertelstunde später bereits alle 900 "Sympathie-Buttons" verkauft. "Wir haben einfach auf die zurückgegriffen, die vom letzten Jahr noch da waren. Teresa Böhnisch, Leiterin des städtischen Kulturamtes, konnte Akteuren wie Gästen "optimale" Bedingungen bieten: Regen durch, Temperaturen nicht mehr so schweißtreibend wie noch tags zuvor, alle gebuchten Künstler da.

Mit elf Solisten wie Ensembles bot das Straßentheater 2024 so viele Künstler und Künstlergruppen wie nie. Mindestens zweimal trat jede und jeder auf. Für manchen der Besucher war das Ansporn, dann in den Gassen und auf den Plätzen zu sein, wo die Musik, wo gerade Akrobatik und Comedy spielten. Oder den Akteuren gar nachzueilen.

Menschentrauben bildeten sich überall dort, wo man sich die Bälle virtuos zuspielte ("Critical Mess"), Kartoffeln nicht nur zu schmackhaften Fritten gebrutzelt, sondern auch zum Tanzen gebracht wurden ("DJ Frietmachine"), die Kostbarkeit des Wassers erlebbar gemacht wurde ("Wassercafé"), Hände, Arme und Beine so kraftvoll wie sicher ineinandergriffen ("Zinzi & Evertjan"), dem Mosbacher Publikum zum Auftakt derb-fröhlich der Marsch geblasen wurde ("Always Drinking Marching Brassband"), einem vielsagend, aber ohne Worte in die Augen geschaut wurde ("der Kleine Clown Frans Custers"), rasanter Rollschuhlauf (auf der Stelle) von Jonglage gekrönt wurde ("TJ Wheels"), Mensch und Dinge in wohl austarierte Balance kamen ("Luuk Brantjes"), schräge Geschichten erzählt, gespielt und musiziert wurden ("Kabaret Kalashnikov"), die Beherrschung der Körper spielerisch und schwerelos erschien ("Knot on hands") und der Moment die Musik machte, de facto aber zwei so versiert wie begeistert auftretende Herren in die Saiten griffen ("Dig & Digger").

Das alles war mehr als Akrobatik, Schnelligkeit oder Koordination. Das Straßentheater erzählt von Zauber, der entstehen kann, wenn Menschen mit Blicken und Worten (oder auch ohne Worte), mit Körpern und Keulen, mit Wasser oder Instrumenten ins Miteinander kommen – ob sie nun auf oder vor der Bühne stehen. "Die Leute gehen mit", beschrieb es Böhnisch und sie meinte damit nicht nur den Wechsel der Auftrittsorte.

Das Internationale Straßentheater ist nicht nur wesentlicher Bestandteil des Mosbacher Sommers. Es hat sich auch in der Szene etabliert. Jan, einer aus der Kalashnikov-Truppe erzählte, dass er Kulturamts-Mitarbeiterin Elke Wagner bei einer Kulturbörse in Dinslaken kennengelernt habe. "Wir wurden angefragt und nun sind wir hier – zum ersten Mal!"

Teresa Böhnisch und ihr Team informieren sich auf entsprechenden Messen und bei anderen Straßentheaterfestivals, damit auch die nächst Auflage wieder Neues, An- und Aufregendes zu bieten hat. Der (nicht nur finanzielle) Aufwand, der seitens der Stadt betrieben wird, ist groß. Das siebenköpfige Team aus der Kulturabteilung wird durch Helferinnen und Helfer ergänzt, und da ist es gut, "alte Häsinnen" wie Andrea Zorn oder Christine Funk dabei zu haben. Einer, der fasziniert dem Bällespiel der "Critical Mess" zuschaute, brachte es auf den Punkt: "Die müssen eingespielt sein!" Gilt auch für die Macherinnen des Mosbacher Straßentheaters.